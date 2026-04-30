Descubren un nuevo linaje celular en carcinosarcomas que redefine su clasificación y diagnóstico

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio publicado en 'The Journal of Pathology' ha redefinido el modelo biológico de los carcinosarcomas ,tumores ginecológicos altamente agresivos y de difícil caracterización, mediante el uso de tecnologías avanzadas de secuenciación de núcleo único.

El estudio ha sido coordinado por Belén Pérez-Mies, investigadora del área de Cáncer del CIBER (CIBERONC) en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, en colaboración con el equipo del CIBERONC, liderado por Xavier Matias-Guiu en el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida.

Según los autores, los carcinosarcomas se han descrito tradicionalmente como tumores "bifásicos", compuestos por elementos epiteliales y mesenquimales. Sin embargo, su origen y dinámica de diferenciación seguían siendo en gran parte desconocidos, limitando tanto su clasificación como su abordaje diagnóstico.

Mediante el análisis de más de 96.000 núcleos celulares utilizando secuenciación de RNA de núcleo único (snRNA-seq), el estudio revela que estos tumores no son estructuras estáticas, sino auténticos ecosistemas celulares altamente plásticos.

El equipo de investigación ha identificado múltiples programas de diferenciación mesenquimal, incluyendo poblaciones de rabdomioblastos, osteoblastos y condroblastos. De forma especialmente relevante, el trabajo describe por primera vez un linaje tenogénico -relacionado con tejido tendinoso- caracterizado por la expresión de los marcadores SCX, MKX y TNMD.

"Uno de los hallazgos más importantes es que algunos tumores clasificados como 'homólogos' según criterios histológicos presentan en realidad programas de diferenciación heteróloga que no pueden detectarse mediante técnicas convencionales", ha asegurado Silvia González, primera firmante del estudio.

Esto cuestiona los modelos diagnósticos basados exclusivamente en la morfología y abre la puerta a una clasificación más precisa basada en características moleculares.

Sus autores destacan que el estudio demuestra el "enorme potencial" de las tecnologías de núcleo único para desentrañar la heterogeneidad tumoral y descubrir trayectorias de diferenciación previamente ocultas.