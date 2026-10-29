Descubren una nueva vía para frenar la inflamación de la artritis

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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Medicina Tradicional China de Guangzhou (China) han identificado un grupo de macrófagos inflamatorios que impulsan la artritis al mantener la inflamación en la membrana sinovial (una capa de tejido conectivo dentro de las articulaciones) y demuestran que pueden dirigirse a estas células inmunitarias para tratar la enfermedad en ratones.

Su trabajo, publicado en 'Science translational medicine' esclarece el papel de los macrófagos en la progresión de este trastorno inflamatorio y ofrece un enfoque terapéutico prometedor para futuras investigaciones.

La artritis sigue siendo una de las principales causas de dolor y discapacidad en todo el mundo. Con el tiempo, los estudios han señalado la inflamación en la membrana sinovial como un factor clave en la progresión de la enfermedad. Dentro de estos tejidos, las células inmunitarias circulan y cultivan un entorno inflamatorio que daña el cartílago y altera la estructura ósea normal. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender cómo las células inmunitarias impulsan la inflamación sinovial, así como qué componentes moleculares podrían ser las mejores dianas para las terapias.

En busca de información, los investigadores emplearon la secuenciación de ARN de célula única para estudiar el panorama de las células inmunitarias en tejidos sinoviales de ratones y muestras de pacientes con artritis. Descubrieron que un grupo inflamatorio de macrófagos que expresaban la proteína CD74 se expandía y acumulaba en la interfaz entre el tejido sinovial y el cartílago. Investigaciones posteriores demostraron que la CD74 interactuaba con una enzima llamada ENO2, que inducía a las células a un estado inflamatorio y metabólicamente hiperactivo.

Posteriormente, desarrollaron nanopartículas lipídicas cargadas con ARN de silenciamiento dirigido a la CD74. Estas partículas se dirigieron a los macrófagos que expresaban CD74 y atenuaron su actividad inflamatoria in vitro, además de aliviar la inflamación sinovial y la progresión de la enfermedad en ratones.

"Más allá de la artritis, esta plataforma nanoterapéutica dirigida tiene implicaciones más amplias para otros trastornos metainflamatorios crónicos impulsados por la reprogramación metabólica de los macrófagos", concluyen los autores.