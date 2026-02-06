Descubren que el microbioma vaginal es mucho más complejo de lo que pensábamos

Archivo - Principales cuidados de la vulva y de la vagina. Dolor, regla, menstruación. - ISTOCK - Archivo

Durante décadas, las pruebas ginecológicas se han basado en una visión simplificada del microbioma vaginal, clasificando las bacterias como "buenas" o "malas", pero una nueva investigación de científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (Estados Unidos) desafía esta suposición.

El trabajo, publicado en 'mBio' revela que bacterias de la misma especie pueden comportarse de maneras fundamentalmente diferentes, con importantes implicaciones para la salud femenina.

Al analizar los datos del microbioma vaginal con una resolución sin precedentes, el equipo identificó 25 tipos distintos de microbioma vaginal y demostró que las bacterias de la misma especie pueden diferir sustancialmente en su potencial funcional, lo que afecta la forma en que estos microbios interactúan con el organismo.

Históricamente, la salud vaginal se ha descrito a menudo en términos de la predominancia de especies de Lactobacillus frente a Gardnerella, esta última comúnmente asociada con vaginosis bacteriana y otros efectos adversos reproductivos y urogenitales. Los nuevos hallazgos muestran que esta clasificación no refleja plenamente la diversidad biológica de las comunidades microbianas vaginales.

25 TIPOS DE MICROBIOMAS Y SORPRENDENTES DIFERENCIAS FUNCIONALES

"Nuestros resultados demuestran que no basta con preguntar qué especies bacterianas están presentes; necesitamos comprender qué son capaces de hacer y qué están haciendo", declara la doctora Amanda Williams, investigadora postdoctoral del Centro de Investigación e Innovación Avanzada del Microbioma (CAMRI) del Instituto de Ciencias Genómicas (IGS) de la Universidad de Maryland, y autora principal del estudio. "Descubrimos que múltiples tipos de microbioma vaginal pueden estar dominados por Gardnerella, pero difieren en sus perfiles funcionales y en su asociación con la inflamación y el riesgo de consecuencias adversas".

Entre los 25 tipos de microbiomas identificados, seis estaban dominados por Gardnerella. Uno de ellos mostró perfiles funcionales e inflamatorios más similares a los de los microbiomas dominados por Lactobacillus, lo que pone de relieve la heterogeneidad biológica dentro de lo que a menudo se considera una sola categoría.

Para posibilitar este nivel de análisis, el equipo de CAMRI desarrolló y aplicó dos herramientas computacionales de código abierto. VIRGO2 es un catálogo genético ampliado que comprende aproximadamente 1,7 millones de genes de bacterias, hongos y virus presentes en el microbioma vaginal, creado a partir de muestras recogidas de mujeres de los cinco continentes. Un artículo reciente en 'Nature Communications', dirigido por Michael France, investigador asociado de IGS y CAMRI, explica VIRGO2 con más detalle.

HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA DESENTRAÑAR LA COMPLEJIDAD

VISTA (Vaginal Interference of Subspecies and Typing Algorithm) complementa este recurso definiendo los tipos de estados de la comunidad metagenómica (mgCST), lo que permite a los investigadores examinar los microbiomas vaginales a nivel de comunidad de cepas en lugar de basarse únicamente en la identificación de especies.

"Estas herramientas nos permiten estudiar cómo difieren los microbiomas vaginales en su potencial funcional y cómo estas diferencias pueden relacionarse con la biología del huésped", afirmó la autora principal, la doctora Johanna Holm, científica del IGS y CAMRI. "Si bien este trabajo no revoluciona la práctica clínica de inmediato, proporciona un marco para futuros estudios destinados a mejorar la estratificación del riesgo, el diagnóstico y las estrategias de tratamiento en la salud femenina".

Los investigadores enfatizan que se necesitará más investigación para determinar cómo estos tipos de microbioma se relacionan con los resultados clínicos y cómo dicha información podría eventualmente informar enfoques más personalizados para el diagnóstico y el tratamiento.