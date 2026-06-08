Descubren un mecanismo desconocido de las células que podría ayudar a desarrollar fármacos más precisos

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MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke (Estados Unidos) identifica una nueva forma en que los receptores acoplados a proteínas G (GPCR, por sus siglas en inglés), que son el objetivo de aproximadamente un tercio de los fármacos aprobados por la FDA, controlan la señalización en las células.

Tal y como se publica en 'Nature', el equipo descubrió que las proteínas B-arrestina, que regulan la actividad de los receptores acoplados a proteínas G (GPCR), pueden agruparse en cúmulos similares a líquidos, conocidos como condensados, tanto en condiciones basales como cerca de los receptores activados. Estas estructuras en forma de gotas actúan como centros que organizan las moléculas de señalización en el espacio y el tiempo.

"Nuestro trabajo demuestra que estos receptores transmiten señales de una manera que no habíamos comprendido del todo. Esto es importante porque sugiere nuevas vías, potencialmente susceptibles de ser moduladas farmacológicamente, para actuar sobre la señalización de los GPCR", asegura el autor principal, Sudarshan Rajagopal, profesor asociado de medicina.

Mediante técnicas de imagen, ensayos de interacción de proteínas y estudios funcionales, los investigadores, entre ellos el estudiante de doctorado Preston Anderson, que realizó el trabajo para su tesis doctoral, demostraron que la alteración de estos condensados ??modificaba la señalización de los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) y la internalización del receptor, vinculando así las estructuras directamente con la función.

Los hallazgos ayudan a explicar cómo tan solo dos proteínas B-arrestina pueden regular cientos de GPCR y señalan a los condensados ??como un nuevo mecanismo para ajustar con precisión la comunicación celular.

Dado que los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) están implicados en afecciones que van desde el shock hasta las enfermedades cardíacas y el asma, el estudio sugiere nuevas estrategias para diseñar terapias más específicas.