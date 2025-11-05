Descubren el 'interruptor oculto' que desata la psoriasis en la piel: así actúan las células inmunitarias

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad de Lancaster (Reino Unido) ha actualizado la comprensión de cómo los azúcares, conocidos como glicanos, ayudan a las células inmunitarias a moverse hacia la piel en la enfermedad inflamatoria conocida como psoriasis.

El artículo titulado 'Los leucocitos tienen un glicocálix de sulfato de heparán que regula el reclutamiento durante la inflamación cutánea similar a la psoriasis' se publica en la revista 'Science Signaling'.

Las células del cuerpo, en particular las que recubren las paredes de los vasos sanguíneos, están cubiertas por una gruesa capa llamada glicocálix. Se trata de una capa gelatinosa de moléculas de azúcares complejos en la superficie externa de la membrana celular.

El glicocálix tiene muchas funciones, entre ellas, proteger la pared del vaso sanguíneo del daño mecánico y químico. Más recientemente, se ha identificado que el glicocálix desempeña un papel en el control del movimiento de las células inmunitarias por nuestro cuerpo

Los investigadores identificaron que las células inmunitarias, que tienen su propio glicocálix en la superficie celular, desprenden esta capa para ayudarlas a moverse desde la sangre hacia los tejidos en enfermedades inflamatorias de la piel, lo que cambió la comprensión anterior de que solo la pared del vaso sanguíneo alteraba su capa de glicocálix para ayudar en este proceso.

Este desprendimiento del glicocálix es una respuesta importante a la inflamación, ya que promueve el movimiento de las células inmunitarias desde la sangre hacia los tejidos, lo cual es un proceso crucial en la lucha contra las infecciones. El reclutamiento de células inmunitarias también puede ser perjudicial, por ejemplo, al provocar enfermedades inflamatorias como la psoriasis, que afecta la piel

Diseñar fármacos para alterar el movimiento de las células inmunitarias entre la sangre y los tejidos es una forma potencial de tratar tanto infecciones como enfermedades inflamatorias. Por lo tanto, esta investigación puede alterar el enfoque adoptado para desarrollar fármacos dirigidos al movimiento de las células inmunitarias hacia los tejidos.