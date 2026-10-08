Descubren cómo hacer que el cáncer de próstata resistente vuelva a responder al tratamiento

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MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Centro Oncológico Fred Hutch (Estados Unidos) han identificado un regulador molecular previamente ignorado que ayuda a determinar si los tumores de próstata siguen siendo sensibles al tratamiento o si evolucionan hacia una forma más agresiva y resistente a los fármacos de la enfermedad.

Los hallazgos, publicados en 'Nature', revelan por primera vez que un único ARN de transferencia, o ARNt, puede controlar la identidad de las células del cáncer de próstata e influir en su respuesta a la terapia.

"Este descubrimiento abre un campo completamente nuevo de la biología del cáncer que hasta ahora no se había reconocido", comenta el doctor Andrew Hsieh, coautor principal, profesor y director asociado de la División de Biología Humana de Fred Hutch.

"Históricamente, se creía que los ARNt desempeñaban un papel secundario en el mantenimiento celular y la enfermedad, pero nuestro estudio demuestra que pueden influir activamente en la identidad de las células cancerosas", añade.

El cáncer de próstata, una de las principales causas de cáncer en hombres, puede modificar sus características celulares con el tiempo. Inicialmente, depende de la actividad del receptor de andrógenos, una proteína que impulsa el crecimiento tumoral y es el objetivo principal de las terapias convencionales. Sin embargo, muchos tumores evolucionan hacia un estado independiente del receptor de andrógenos. Una vez que se independizan de este receptor, los tumores de próstata se vuelven más agresivos y menos sensibles al tratamiento.

LA CLAVE PODRÍA ESTAR EN UN MECANISMO HASTA AHORA IGNORADO

La primera autora del artículo publicado en Nature, Yeon Soo Kim, doctora e investigadora postdoctoral de Fred Hutch en el laboratorio de Hsieh, buscó comprender los mecanismos moleculares que subyacen a cómo el cáncer de próstata cambia su identidad y se vuelve resistente al tratamiento. Kim recibió el premio K99/R00 Pathway to Independence del Instituto Nacional del Cáncer para apoyar sus estudios.

"Ya sabíamos que las mutaciones genómicas o la expresión genética dependiente de factores de transcripción se alteran durante la progresión del cáncer y pueden conducir al desarrollo de resistencia al tratamiento", explica Kim. "Pero queríamos saber más sobre cómo interviene la traducción del ARNm, también conocida como síntesis de proteínas, cuando la enfermedad se vuelve más agresiva".

Kim examinó uno de los pasos de la traducción del ARNm: cuando el ARNt toma información biológica del ARNm para entregar los aminoácidos que se combinan para formar proteínas. De esta forma, utilizó líneas celulares de cáncer de próstata, modelos de ratón y muestras de tumores de pacientes para examinar el papel del ARNt en la transición a la forma agresiva del cáncer de próstata.

En todos los sistemas modelo, Kim y sus coautores observaron un patrón consistente: un ARNt específico llamado tRNA1Arg(UCU) se encontraba en niveles elevados en las células de cáncer de próstata dependientes del receptor de andrógenos, pero disminuía en los tumores menos dependientes del receptor de andrógenos y resistentes al tratamiento.

Posteriormente, Kim realizó experimentos adicionales y descubrió que los tumores resistentes al tratamiento, al recibir el ARNt específico, podían volver a ser sensibles a los tratamientos dirigidos al receptor de andrógenos.

"Descubrimos que podemos cambiar el estado celular de dependiente a independiente del receptor de andrógenos con un solo ARNt. Esto es importante porque los cambios en la identidad celular son una de las principales razones por las que los cánceres de próstata se vuelven resistentes al tratamiento. Descubrimos que este ARNt puede influir en si las células permanecen en un estado sensible a los fármacos o si transitan a uno más agresivo", explica Kim.

EL SIGUIENTE RETO: CONVERTIR EL HALLAZGO EN UNA ESTRATEGIA CONTRA LA RESISTENCIA

Los hallazgos también podrían aplicarse a otras enfermedades. "En este estudio utilizamos el cáncer de próstata como modelo para estudiar los cambios de estado dependientes del ARNt, pero creemos que esto es solo el comienzo", afirma Kim, quien planea continuar con este tipo de estudios cuando establezca su propio laboratorio.

"Podemos aplicar este enfoque a cualquier tipo de modelo de enfermedad u otros tipos de cáncer que experimentan cambios de identidad después del tratamiento, como el cáncer de pulmón y el de mama", añade.

Los autores ahora están investigando cómo se podría utilizar el ARNt como biomarcador o diana terapéutica para el cáncer de próstata agresivo, lo que podría ayudar a orientar tratamientos más precisos o nuevos tratamientos para los pacientes.