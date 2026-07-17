Descubren la habilidad cotidiana que explica por qué algunas personas parecen dominar cualquier fiesta

Archivo - Gente sociabilizando, compañero celebrando. - MONKEYBUSINESSIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hay personas que parecen tener un radar especial cuando están rodeadas de gente: saben cuándo intervenir, captan conversaciones a su alrededor y no se pierden lo importante aunque haya varias voces compitiendo al mismo tiempo. Ahora, la ciencia ha empezado a desvelar qué ocurre en el cerebro durante esos momentos y por qué esa capacidad puede variar de unas personas a otras.

EL CEREBRO TIENE UNA CAPACIDAD INESPERADA

Científicos del Trinity College de Dublín (Irlanda) han descubierto que, durante un breve periodo de entre uno y dos segundos, el cerebro puede empezar a seguir una nueva conversación antes de haber dejado de prestar atención a la anterior.

Estos hallazgos, publicados en la prestigiosa revista internacional 'PLOS Biology', ponen en entredicho la creencia arraigada de que solo podemos concentrarnos en un interlocutor a la vez.

Este descubrimiento podría ayudar a explicar por qué algunas personas son particularmente buenas para desenvolverse en situaciones sociales concurridas, ya sea captando discretamente información útil, prestando atención a un anuncio importante o decidiendo si vale la pena unirse a otra conversación sin perder completamente el hilo de la que ya están teniendo.

Los investigadores midieron la actividad cerebral de los participantes mediante electroencefalografía (EEG) mientras escuchaban a dos personas hablar simultáneamente con ruido de fondo. Se les pidió a los participantes que alternaran su atención entre los interlocutores mientras los investigadores registraban la respuesta de sus cerebros.

Descubrieron que el cerebro comienza a interactuar con el nuevo interlocutor antes de desconectarse por completo del primero, creando una breve superposición en la que ambas conversaciones se representan simultáneamente. Esto se observa en el electroencefalograma (EEG) mediante una señal neuronal única que aparece durante el proceso.

El profesor Giovanni Di Liberto, de la Escuela de Informática y Estadística de Trinity, del Instituto de Neurociencia del Trinity College (TCIN) y del Centro ADAPT de Investigación de Irlanda para la Tecnología de Contenido Digital Impulsada por IA, alojado en Trinity, es uno de los autores principales de la investigación.

Según explica, "los hallazgos sugieren que algunas personas tienen una mayor facilidad natural para realizar varias tareas a la vez, lo que les permite explorar mejor lo que sucede a su alrededor sin perder de vista la conversación que están manteniendo".

"Esto podría explicar por qué algunas personas parecen especialmente hábiles para desenvolverse en entornos sociales concurridos. Dado que esta breve capacidad de 'seguimiento dual' parece variar de persona a persona, potencialmente otorga a algunos individuos una ventaja en situaciones donde cambiar rápidamente la atención es valioso",añade.

NO TODOS PROCESAMOS IGUAL EL RUIDO: QUIÉN BRILLA EN LAS FIESTAS Y QUIÉN SE AGOTA

Este trabajo también tiene importantes implicaciones prácticas, ya que comprender cómo el cerebro alterna de forma natural entre voces que compiten entre sí podría ayudar a los científicos a desarrollar mejores tecnologías auditivas, incluidos audífonos más inteligentes que no solo permitan centrarse en un solo interlocutor, sino también explorar el entorno sonoro más amplio de forma más natural.

También podría ayudar a comprender mejor por qué algunas personas, incluidos los adultos mayores y las personas con dificultades auditivas, encuentran especialmente agotadores los lugares concurridos como restaurantes, lugares de trabajo y reuniones familiares.

En definitiva, este trabajo ofrece una perspectiva novedosa sobre una de las habilidades cotidianas más impresionantes del cerebro: ayudarnos a mantenernos concentrados en una conversación mientras estamos preparados para responder cuando algo más importante capta nuestra atención.