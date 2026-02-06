Descubren que los genes podrían explicar por qué algunos pacientes viven la mitad con cáncer de cabeza y cuello

Archivo - ADN, genética, gen - KTSIMAGE/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuando se trata de cáncer de cabeza y cuello, no todos los pacientes responden igual. Dos personas con el mismo diagnóstico pueden tener trayectorias muy diferentes, y los médicos llevan años intentando entender por qué. Ahora, un nuevo estudio sugiere que la respuesta al tratamiento y la supervivencia podrían depender de la ascendencia genética, más allá de factores sociales o de estilo de vida.

Los investigadores analizaron datos de cientos de pacientes y descubrieron que las células tumorales pueden comportarse de manera distinta según la herencia genética de cada individuo. Esto abre la puerta a medicinas más precisas, donde los tratamientos se adapten no solo al tipo de cáncer, sino también a la biología específica de cada paciente, ofreciendo esperanzas de mejores resultados y supervivencia.

LA GENÉTICA DETRÁS DEL CÁNCER

La ascendencia genética juega un papel clave en la determinación del comportamiento de los tumores de cabeza y cuello y puede ayudar a explicar por qué los pacientes afroamericanos sobreviven la mitad del tiempo que sus contrapartes de ascendencia europea, según un nuevo estudio de revisión dirigido por investigadores del Instituto de Ciencias del Genoma (IGS) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (UMSOM) y el Centro Integral del Cáncer Greenebaum de la Universidad de Maryland (UMGCCC), todos en Estados Unidos.

Al analizar los datos de 523 pacientes almacenados en el Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA), la mayor base de datos biológica para varios tipos de cáncer, el estudio, publicado en 'Cancer and Metastasis Reviews', identificó la importancia de las diferencias genéticas en relación con las mutaciones o cambios genéticos que determinan la velocidad de división de las células tumorales y su respuesta a la quimioterapia o su propagación a otros órganos.

Los investigadores descubrieron que la ascendencia, más que la raza autoidentificada, era un predictor más sólido de las diferencias genéticas entre los tumores.

SUPERVIVENCIA DESIGUAL: DE DOS AÑOS Y MEDIO A CASI CINCO

Los pacientes afroamericanos sobreviven en promedio dos años y medio tras el diagnóstico de carcinoma escamocelular de cabeza y cuello (CCECC), nombre técnico del cáncer de cabeza y cuello. En cambio, los euroamericanos sobreviven en promedio 4,8 años, casi el doble.

El CCECC se ha vinculado a factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como el consumo de tabaco y alcohol, y la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Las investigaciones han demostrado que las diferencias de supervivencia entre personas de diferentes razas pueden estar asociadas a diferencias en las tasas de tabaquismo o consumo de alcohol, o a retrasos en el diagnóstico relacionados con el acceso limitado a la atención médica.

Si bien estos factores siguen siendo esenciales, el nuevo estudio sugiere que los tumores que surgen en pacientes con diferentes ascendencias genéticas pueden presentar características biológicas distintivas, incluyendo cambios en genes clave que afectan la velocidad de crecimiento de las células cancerosas o su respuesta al tratamiento.

Estas diferencias biológicas podrían ayudar a explicar las variaciones en la respuesta al tratamiento y la supervivencia, y podrían respaldar el desarrollo de enfoques terapéuticos más precisos y eficaces para los pacientes con carcinoma espinocelular de cabeza y cuello.

HACIA TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

Esta revisión, dirigida por la primera autora Madeleine Ndahayo, investigadora estudiantil en la UMSOM, y la autora principal Daria Gaykalova, científica en el IGS y profesora asociada de Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello en la UMSOM, subraya la necesidad de examinar la biología tumoral vinculada a la ascendencia junto con los determinantes sociales establecidos de la salud, como los hábitos de estilo de vida y el nivel socioeconómico.

“La ascendencia genética refleja la variación biológicamente codificada en el ADN --asegura la doctora Gaykolova--. Esta revisión refuerza la importancia de los factores sociales, pero también demuestra que es necesario considerar los factores biológicos vinculados a la ascendencia si queremos una medicina de precisión verdaderamente eficaz”.

Los investigadores aprovecharon los datos del TCGA para evaluar el papel de la ascendencia genética en la caracterización molecular del carcinoma espinocelular de cabeza y cuello. Descubrieron que la ascendencia genética influye en los patrones de mutaciones tumorales, la ganancia o pérdida de copias de ADN y la actividad genética, lo que sugiere que la biología asociada a la ascendencia puede influir en el desarrollo y la progresión tumoral. Algunas de estas alteraciones pueden tener un efecto protector, mientras que otras pueden contribuir a una enfermedad más agresiva.