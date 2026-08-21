Archivo - Descubren que un gen ya conocido de la tuberculosis se activa bajo estrés - NIAID - Archivo

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por un equipo de investigadores del Instituto Herbert Wertheim UF Scripps para la Innovación y la Tecnología Biomédica (Estados Unidos) ha descubierto que un gen ya conocido de la tuberculosis, concretamente el 'rv2531c', se activa bajo estrés.

Publicada en la revista especializada 'Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)', esta investigación, que ha sido liderada por el miembro del citado centro, el bioquímico Luiz Pedro Carvalho, ha mostrado que este gen tiene esta función biológica "completamente inesperada", lo cual tiene "implicaciones de gran alcance".

"Este trabajo podría tener un impacto en la investigación sobre la resistencia a los antibióticos contra la tuberculosis y en el desarrollo de nuevos fármacos", ha concretado al respecto el director del mismo, al tiempo que ha señalado que "el descubrimiento también plantea interrogantes importantes sobre patógenos que poseen enzimas similares, incluidos los que causan la lepra y la malaria".

De este modo, y con el contexto previo de que el genoma completo de la bacteria de la tuberculosis fue secuenciado y publicado en 1998, ha recordado que, hasta ahora, se han descifrado aproximadamente dos tercios de los genes de esta enfermedad. Uno de ellos es el 'rv2531c', que ahora se sabe que, bajo estrés, se activa repentinamente.

MECANISMO COMPLETAMENTE DIFERENTE AL CONSIDERADO HASTA AHORA

"Lo que los científicos creíamos saber sobre esta enzima es simplemente erróneo, actúa de una manera completamente diferente", ha zanjado Carvalho, quien considera que ello amplía la comprensión del metabolismo microbiano y "abre nuevas vías para atacar las rutas metabólicas en varios organismos patógenos".

Para llegar a estas conclusiones, estos investigadores trabajan en el desarrollo de mejores fármacos contra la tuberculosis y, durante más de 15 años, se han dedicado a comprender mejor la genética del patógeno. Con ello, han descubierto que este gen codifica una enzima cuya función es transformar el abundante aminoácido glutamato en otra sustancia llamada GABA, que las bacterias necesitan para el metabolismo, la señalización y la defensa.

No obstante, los científicos suponían hasta ahora que esta enzima desempeñaba un papel en el ensamblaje de un grupo de moléculas biológicas llamadas poliaminas, esenciales para la síntesis de proteínas y muchas otras funciones. Por tanto, al conocer que 'rv2531c' no realiza esa función, consideran que todavía existente un interrogante al respecto.

Con todo, y destacando que "la investigación básica puede tener aplicaciones prácticas", Carvalho ha incidido en que este gen es "un producto natural", por lo que se desconocen sus efectos. "Es imposible predecir la utilidad potencial de lo que surja de esto", ha concluido.