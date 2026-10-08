Descubren un gen relacionado con la anorexia que actúa en la grasa y no en el cerebro

Archivo - Joven a dieta comiendo lechuga. - VADIMGUZHVA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un gen que actúa principalmente en la grasa y los músculos podría hacer que una persona sea más susceptible a la anorexia nerviosa, un trastorno alimentario mortal con una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier enfermedad psiquiátrica, según un estudio financiado por la Universidad Estatal de Michigan (Estados Unidos).

Durante años, los científicos han sabido que la genética influye en la anorexia, pero las vías biológicas que hacen que algunas personas sean más susceptibles seguían siendo un misterio. Ahora, este nuevo estudio, publicado en 'Frontiers in Psychiatry' ha identificado un nuevo candidato sorprendente.

El equipo de investigación descubrió que los pacientes con anorexia tenían casi cuatro veces más probabilidades que la población de referencia de portar variantes raras y potencialmente dañinas del gen PLIN4, que se encuentra principalmente activo en la grasa y el músculo, en lugar del cerebro. Este gen regula cómo las células almacenan grasa, lo que plantea la posibilidad de que una alteración en el metabolismo de las grasas pueda contribuir a la anorexia en algunos pacientes.

Este hallazgo abre un nuevo campo de investigación y nuevas oportunidades para el desarrollo de tratamientos. Si bien gran parte de la investigación sobre la anorexia se ha centrado en el cerebro y el comportamiento, PLIN4 señala a los investigadores otra posible faceta de la enfermedad: cómo el cuerpo almacena y utiliza la energía.

"El prejuicio predominante es que la anorexia es un trastorno puramente psiquiátrico o incluso histeria en mujeres que simplemente quieren estar delgadas", apunta AJ Robison, profesor distinguido de fisiología de la Fundación de Investigación de la Universidad Estatal de Michigan, quien asesoró el estudio. Este nuevo hallazgo contradice el dogma de que los genes que contribuyen a esta enfermedad se expresan en el cerebro, y eso es realmente novedoso y emocionante.

ESTUDIO EN 154 PACIENTES CON ANTECEDENTES FAMILIARES

Robison trabajó con su colaborador de larga data, Michael Lutter, un antiguo investigador de la Universidad de Iowa (Estados Unidos) que ahora ejerce la práctica clínica tratando a pacientes con trastornos alimentarios. El estudio se centró en 154 pacientes con antecedentes familiares importantes, múltiples tratamientos fallidos o características clínicas inusuales que aceptaron someterse a la secuenciación de las regiones codificantes de proteínas de su ADN.

Diecisiete personas, aproximadamente el 11%, portaban variantes raras que, según las predicciones, dañan un gen llamado PLIN4, en comparación con aproximadamente el 3% en una población de referencia sana. Seis pacientes con anorexia portaban variantes especialmente perjudiciales que podrían impedir que el gen funcionara con normalidad, y en cuatro de esas familias, un pariente cercano con un trastorno alimentario portaba la misma alteración genética.

"Probablemente lo más destacable de este estudio es que este gen se expresa principalmente en la grasa corporal y en los músculos. La idea de un gen anoréxico que no se encuentre en el cerebro es completamente novedosa", destaca Lutter.

Los investigadores advierten que el estudio se realizó con un grupo especializado de pacientes, y que el hallazgo debe replicarse en una población independiente más amplia antes de que los científicos sepan hasta qué punto es aplicable.

UNA NUEVA VÍA PARA BUSCAR TRATAMIENTOS CONTRA LA ANOREXIA

En general, el tratamiento de la anorexia no ha evolucionado mucho más allá de la rehabilitación nutricional para recuperar el peso corporal y la psicoterapia para abordar los trastornos alimentarios y los síntomas psicológicos. No existen medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) específicamente para la anorexia.

Una posible razón de la falta de opciones de tratamiento es que la anorexia y otros trastornos alimentarios históricamente han sido poco estudiados y financiados en comparación con muchos otros trastornos psiquiátricos. Un análisis reciente de la financiación de los Institutos Nacionales de la Salud entre 2011 y 2023 reveló que los trastornos alimentarios se encontraban entre las dos categorías con menor financiación.

"Existe la idea errónea de que la anorexia es consecuencia de la vanidad", comenta Robison. "Esta idea puede derivar, en cierta medida, de la misoginia. Esta enfermedad se presenta diez veces más frecuentemente en mujeres que en hombres. Esto puede llevar a que las personas tengan ideas preconcebidas sobre la enfermedad basadas en sus propios prejuicios contra las mujeres".

Lutter ha dedicado gran parte de su carrera a la búsqueda de genes relacionados con la anorexia. Décadas de estudios con gemelos, como el Proyecto de Gemelos de Michigan, indican que una persona con un familiar de primer grado que padece anorexia tiene entre cinco y diez veces más probabilidades de desarrollarla que la población general.

Pero los investigadores siguen trabajando para identificar las numerosas variantes genéticas que contribuyen a la susceptibilidad de una persona a la enfermedad.

Lutter comparó esta búsqueda con el hallazgo de los genes BRCA1 y BRCA2, relacionados con el cáncer de mama. Si bien estas variantes genéticas son poco frecuentes, aumentan drásticamente la probabilidad de desarrollar cáncer de mama u ovario. Sin embargo, a diferencia de las enfermedades causadas por una sola mutación genética, la anorexia es poligénica, lo que significa que diversas variantes genéticas pueden contribuir al riesgo de padecerla.

"La mejor manera de entender mi trabajo es que busco las variantes genéticas BRCA1 y BRCA2 asociadas a la anorexia", explica Lutter. "Estas variantes se encuentran en un pequeño porcentaje de la población, pero aumentan drásticamente el riesgo de padecer anorexia".

Un gen no funciona de forma aislada, argumenta Robison por su parte. Forma parte de una vía más amplia con factores de transcripción que lo regulan, así como de funciones celulares previas y posteriores. Si los investigadores logran encontrar genes asociados con la anorexia, podrán identificar las vías biológicas a las que pertenecen y buscar objetivos para nuevos tratamientos.

"Descubrir los genes que causan esta enfermedad no la curará. Pero lo que sí puede hacer es enseñarnos qué la está causando en muchas personas, y podemos usar esa información para diseñar nuevos tratamientos", declara Robison.

A continuación, el equipo buscará diferencias genéticas que puedan afectar la forma en que se almacena la grasa y la susceptibilidad de una persona a la anorexia. También estudiarán la grasa corporal de los pacientes para detectar anomalías que puedan aportar más información sobre la enfermedad.

Todo forma parte del objetivo de Lutter de que algún día, los pacientes con anorexia tengan mejores opciones de tratamiento y mejores resultados.