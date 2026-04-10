Descubren que gemelos digitales del corazón mejoran los resultados de la ablación en pacientes con arritmias

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MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los avances en medicina personalizada están transformando la forma en la que se tratan algunas de las enfermedades cardíacas más complejas. La combinación de datos clínicos e inteligencia computacional permite hoy explorar nuevas formas de mejorar procedimientos que hasta ahora dependían en gran medida de la experiencia del médico.

En este contexto, una tecnología emergente está ganando protagonismo en cardiología. Su objetivo es simular el comportamiento del corazón antes de intervenir al paciente, con la finalidad de aumentar la precisión de los tratamientos y reducir complicaciones en casos de arritmias graves.

EL RETO DE TRATAR ARRITMIAS COMPLEJAS CON PRECISIÓN

Gracias al uso de "gemelos digitales" del corazón de los pacientes, los médicos logran mejorar los resultados de la ablación cardíaca en pacientes con arritmias potencialmente mortales, según han comprobado expertos de la Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos).

El estudio, publicado en el 'New England Journal of Medicine', demostró la seguridad, la viabilidad y los resultados prometedores de este enfoque.

En los primeros ensayos clínicos de la tecnología de gemelos digitales cardíacos, los investigadores crearon réplicas digitales de los corazones de los pacientes y probaron los procedimientos en esos gemelos antes de realizarlos en el corazón real. El uso de gemelos digitales dio como resultado procedimientos más rápidos y significativamente más precisos que redujeron las recurrencias de arritmias en los pacientes, en comparación con los métodos tradicionales.

"Para los pacientes, los gemelos digitales pueden cambiarles la vida e incluso salvarles la vida", subraya el primer autor, Jonathan Chrispin, cardiólogo especializado en el tratamiento de arritmias. "Demostramos que podemos hacer que sus procedimientos sean más seguros, más cortos y más eficaces al centrarnos únicamente en las partes críticas del corazón".

Los gemelos digitales médicos son modelos informáticos de órganos que imitan su comportamiento y poseen capacidad predictiva. Los modelos cardíacos fueron desarrollados en Johns Hopkins. Asimismo, el gemelo digital puede ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar problemas, así como a predecir las probabilidades de que un paciente sufra complicaciones en función de su genética y la estructura de su corazón.

Cada uno de los 10 participantes en el ensayo TWIN-VT, aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), había sufrido infartos y taquicardia ventricular, arritmias cardíacas que pueden ser mortales.

RESULTADOS PROMETEDORES EN EL ENSAYO CLÍNICO

Estas arritmias suelen tratarse con un procedimiento llamado ablación, que destruye el tejido que las origina. Sin embargo, a los médicos les resulta difícil identificar el punto o los puntos exactos para la ablación. Además, estos procedimientos son muy prolongados y tienen bajas tasas de éxito. Las arritmias suelen reaparecer tras la ablación, por lo que puede ser necesario repetirla varias veces antes de que sea efectiva, lo que provoca más cicatrices y daños en el corazón.

Para cada participante en el ensayo, el equipo creó un gemelo digital personalizado de su corazón, basado en imágenes 3D obtenidas mediante resonancia magnética clínica con contraste. A través de estos gemelos digitales, el equipo estudió cómo cada corazón procesaba la electricidad y predijo qué área o áreas provocaban las arritmias, la mejor manera de tratar a cada paciente y si la arritmia reaparecería después de la ablación.

"En el gemelo digital del paciente, podemos probar diferentes escenarios de tratamiento antes de tratar al paciente real y proporcionar al médico tratante el mejor escenario posible, minimizando el daño al corazón y aumentando las probabilidades de éxito del tratamiento", aporta la autora principal, Natalia Trayanova, profesora de Ingeniería Biomédica, cuyo equipo desarrolló la tecnología de gemelo digital utilizada en este ensayo clínico. "El gemelo digital nos permite abordar todas las posibles causas de arritmias que podrían pasar desapercibidas en la exploración clínica. Analizamos todas las posibilidades".

Estos objetivos predichos por el gemelo digital se importaron a un sistema que guía el catéter de ablación en la sala de procedimientos. Los investigadores llevaron a cabo la ablación optimizada, guiados por las predicciones del gemelo digital del paciente.

Tras las ablaciones, los médicos no pudieron provocar arritmias en ninguno de los pacientes, lo que indica que el procedimiento fue un éxito. Dos pacientes experimentaron un episodio breve durante su recuperación. Más de un año después, los 10 pacientes estaban libres de arritmias. La tasa de éxito a largo plazo con el tratamiento de ablación tradicional es de tan solo el 60%. En este caso, fue del 100%. Además, ocho pacientes habían dejado de tomar por completo la medicación antiarrítmica y los dos restantes habían reducido sus dosis.

"Demostramos que la tecnología no solo es viable, sino que ofrece resultados excelentes", afirma Trayanova. "Esto representa un logro culminante en esta tecnología que nos permite avanzar hacia un ensayo clínico de mayor envergadura".

El equipo prevé realizar más pruebas con gemelos digitales cardíacos en un ensayo clínico de mayor envergadura. También están trabajando para que la tecnología sea accesible desde un ordenador de sobremesa, lo que permitiría a los médicos obtener información en cuestión de minutos. Además, planean ampliar su uso para que funcione con otras enfermedades cardíacas.