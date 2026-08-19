Descubren un fármaco que podría hacer vulnerables a las células tumorales resistentes al tratamiento

Archivo - Desarrollan un fármaco al que las células tumorales podrían no ser resistentes - JEZPERKLAUZEN/ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de Baylor (Estados Unidos) ha llevado a cabo un estudio a través del que ha desarrollado el fármaco 'CS18', medicamento al que las células tumorales podrían no ser resistentes.

En concreto, este compuesto interrumpe la capacidad de las células cancerosas para sobrevivir a la terapia. De esta manera lo muestran los resultados de este trabajo, que ha sido publicado en la revista especializada 'Science Advances', y que respalda la exploración de la posibilidad de utilizar este fármaco para tratar el cáncer humano en el futuro.

"La resistencia terapéutica es uno de los principales obstáculos para lograr tratamientos oncológicos eficaces y duraderos", ha explicado al respecto el autor principal de esta investigación y profesor de Hematología y Oncología, y de Biología Molecular y Celular en el citado centro académico, el doctor Weei-Chin Lin, que ha añadido que, no obstante, "algunas terapias son eficaces al principio".

De cualquier forma, ha expuesto que "muchos pacientes acaban recayendo porque las células cancerosas pueden activar vías biológicas compensatorias y convergentes que les permiten superar los efectos tóxicos del tratamiento, lo que favorece la supervivencia".

Ante ello, este estudio ha perseguido el objetivo de desarrollar un fármaco que actúe sobre lo que los investigadores han denominado un "centro de control biológico" formado por la proteína 1 de unión a la topoisomerasa IIB (TopBP1), que controla varias vías que impulsan el cáncer a la vez. Con ello, la meta ha sido determinar si esta estrategia podría ofrecer respuestas duraderas y superar la resistencia.

"De todos los interruptores biológicos de TopBP1, el interruptor BRCT7/8 interactúa con varios reguladores clave del crecimiento del cáncer, incluyendo MIZ1, un supresor del gen MYC, impulsor del cáncer; la proteína mutada p53, que puede adquirir funciones que promueven el cáncer; y PLK1 y CIP2A, proteínas que ayudan a las células cancerosas a sobrevivir y dividirse", ha explicado Lin, que ha agregado que, "en conjunto, estas diversas funciones posicionan a TopBP1-BRCT7/8 como una diana prometedora para la intervención".

INTERRUPTOR BRCT7/8

Para llegar a esta conclusión, los expertos han examinado miles de compuestos químicos mediante modelos informáticos y pruebas de laboratorio para identificar moléculas que pudieran unirse al interruptor BRCT7/8 y bloquear sus actividades cancerígenas. Así, han hallado el compuesto 3B6, que posteriormente han modificado y probado en numerosas versiones hasta dar con CS18, el candidato más eficaz.

"Cuando CS18 se une a BRCT7/8, las actividades promotoras del cáncer de MYC y la mutación p53 disminuyen, las proteínas implicadas en la reparación del ADN se vuelven menos activas y las células cancerosas tienen mayor probabilidad de morir", ha apuntado Lin, quien ha agregado que, "además, CS18 aumenta la actividad de los genes que detienen el crecimiento descontrolado del cáncer". Por ello, "CS18 parece reducir varias de las defensas que ayudan a las células cancerosas a sobrevivir a la terapia", ha celebrado.

Junto a ello, y tras informar los investigadores de que estos efectos han sido observados en varios tipos de células cancerosas, como las de cáncer de mama triple negativo, cáncer de ovario, adenocarcinoma de pulmón, carcinoma de células escamosas de pulmón y leucemia mieloide aguda, han expuesto que la combinación de CS18 con fármacos oncológicos de uso común, como los inhibidores de PARP u osimertinib, eliminó las células cancerosas con mayor eficacia que cualquiera de los fármacos por separado.

"En el caso de las células de cáncer de pulmón que ya eran resistentes a osimertinib, la adición de CS18 restauró la sensibilidad de las células a osimertinib, aumentando la muerte de las células cancerosas", ha concretado Lin, que ha concluido afirmando que se ha observado "una reducción significativa del crecimiento tumoral en modelos animales sin pérdida de peso importante ni otros signos de toxicidad".