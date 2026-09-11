Descubren cómo el envejecimiento del cerebro puede influir en la evolución de los tumores cerebrales

Archivo - Doctor tocando la pantalla de imagen de cerebro de TC en sala de trabajo, ictus. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANGKHAN - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Hospital Songjiang afiliado a la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China) han decubierto que el microambiente cerebral envejecido puede influir en la progresión de los tumores cerebrales, la resistencia al tratamiento y los resultados cognitivos.

Tal y como se publica en 'Ageing and Cancer Research & Treatment', existe evidencia emergente de la biología del envejecimiento, la neurociencia del cáncer y la neurooncología que apunta en esta dirección. En lugar de considerar el envejecimiento como una variable clínica de fondo, en esta revisión de literatura, los expertos proponen que el cerebro envejecido puede influir activamente en la biología de los tumores que se originan en él.

La revisión destaca varios procesos interconectados asociados con el envejecimiento cerebral, incluyendo la acumulación de células senescentes, la inflamación crónica de bajo grado, la disfunción metabólica, la alteración de la señalización de neurotransmisores, la desregulación de los canales iónicos y los cambios en la barrera hematoencefálica. Estos procesos pueden, en conjunto, remodelar el microambiente neuronal en el que se originan y progresan los tumores.

Un aspecto central es la relación bidireccional entre los tumores y el sistema nervioso. Las investigaciones revisadas en el artículo indican que las células de glioma pueden interactuar funcionalmente con las neuronas, incluso a través de sinapsis neurona-tumor y señalización de neurotransmisores. Al mismo tiempo, los tumores cerebrales y su tratamiento pueden promover la senescencia en neuronas y células gliales cercanas, lo que podría contribuir a un ciclo de retroalimentación que involucra la progresión del tumor, la resistencia al tratamiento y el deterioro cognitivo.

La revisión también examina el doble papel de la senescencia celular. La senescencia puede suprimir la proliferación de células dañadas o anormales, pero las células senescentes también pueden liberar factores inflamatorios y de remodelación tisular, conocidos colectivamente como fenotipo secretor asociado a la senescencia (SASP). En un cerebro envejecido, la acumulación de neuronas, astrocitos, microglía y células endoteliales senescentes puede crear un microambiente que favorece la progresión tumoral.

En lugar de proponer una estrategia de tratamiento clínico inmediata, los autores describen líneas de investigación para la neurooncología que considera el envejecimiento. Estas incluyen el estudio de enfoques moduladores de la senescencia, la neuroinflamación y la biología de la barrera hematoencefálica, los canales iónicos, los sistemas de neurotransmisores y los modelos avanzados de organoides derivados de pacientes. La revisión señala que las intervenciones dirigidas específicamente a los mecanismos relacionados con el envejecimiento en los tumores cerebrales siguen estando en gran medida en fase preclínica y requieren una evaluación clínica directa.

Los autores también destacan que la edad cronológica por sí sola no debe determinar la atención médica para las personas mayores con tumores cerebrales. Las características moleculares del tumor, el estado fisiológico, la fragilidad, la reserva cognitiva, la función neurológica, las comorbilidades, la tolerancia al tratamiento y la calidad de vida deben influir en la toma de decisiones clínicas.

En conjunto, la revisión insta a que la investigación sobre tumores cerebrales considere el control tumoral y la salud cerebral como resultados interconectados. Comprender cómo el microambiente neuronal envejecido influye en el comportamiento tumoral y cómo los tumores remodelan dicho microambiente podría revelar mecanismos de resistencia al tratamiento y deterioro neurológico previamente ignorados, al tiempo que abre nuevas vías para terapias dirigidas tanto al cáncer como al cerebro envejecido.