Descubren cómo el corazón utiliza el lactato para mantener su energía y resistir el daño

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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Utah (Estados Unidos) han descubierto una diferencia única a nivel celular que ayuda a mantener el músculo cardíaco nutrido: la capacidad de metabolizar la glucosa en el citosol (el cuerpo principal de la célula) mientras se metaboliza el lactato en las mitocondrias (la central energética de la célula).

Esta separación espacial permite que ambas reacciones generadoras de energía ocurran simultáneamente, lo que ayuda a mantener el corazón nutrido independientemente de la fuente de energía. Si bien no es esencial para la vida diaria, este proceso es crucial para prevenir la insuficiencia cardíaca cuando el corazón está sometido a estrés. Los resultados se publican en 'Nature'.

Cabe tener en cuenta que el corazón es el músculo que más trabaja en el cuerpo, latiendo constantemente sin importar las reservas de energía. Mantener el flujo de energía hacia el corazón es un proceso complejo que puede verse afectado durante enfermedades cardiovasculares comunes pero graves, como la insuficiencia cardíaca.

Los investigadores ya sabían que el músculo cardíaco parece realizar un truco metabólico inusual para obtener siempre suficiente energía: utilizar dos fuentes de energía de carbohidratos, glucosa y lactato, simultáneamente. En la mayoría de los tejidos humanos, un mayor consumo de glucosa dificulta el uso de lactato, y viceversa, pero el corazón es diferente.

En este nuevo trabajo, los investigadores descubrieron que la separación entre el metabolismo de la glucosa y el del lactato depende de una molécula llamada MCT1, que transporta el lactato al interior de las mitocondrias. Las mutaciones genéticas en MCT1 impiden que el lactato entre en las mitocondrias y alteran el equilibrio energético del corazón, lo que provoca insuficiencia cardíaca en situaciones de estrés. Estos resultados revelan un nuevo requerimiento de lactato para alimentar el corazón dañado y sugieren nuevas dianas terapéuticas para revitalizarlo durante la insuficiencia cardíaca.

"Nuestros hallazgos ayudan a identificar nuevas áreas en las que podríamos intervenir en el músculo cardíaco para beneficiarlo y repararlo, permitiéndole utilizar mejor el lactato. Ese es el objetivo a largo plazo: ayudar al músculo cardíaco a sanar", plantea Ducker.

El descubrimiento de una nueva vía a través de la cual el músculo cardíaco puede utilizar el lactato para generar energía abre oportunidades prometedoras para el desarrollo de nuevos tratamientos para afecciones cardíacas graves, como la insuficiencia cardíaca y los infartos.

"En lugar de simplemente liberar lactato al torrente sanguíneo como un producto de desecho, podríamos mejorar la capacidad del corazón para utilizarlo como una valiosa fuente de energía. Al optimizar este proceso, podríamos mejorar la función del músculo cardíaco en pacientes que sufren insuficiencia cardíaca o infartos", asegura Stavros Drakos, profesor de Medicina en University of Utah Health y coautor principal del estudio.