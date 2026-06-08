Descubren cómo el cáncer soborna a nuestras defensas para protegerse en los huesos

Archivo - Una célula cancerosa en crecimiento que se disemina sobre el tejido sano. Metástasis - SPECTRAL-DESIGN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Baylor College of Medicine (Estados Unidos) y otras instituciones colaboradoras han desarrollado un método que revela la composición celular de los tejidos que sustentan el crecimiento metastásico del cáncer, principal causa de muerte en la mayoría de los pacientes con tumores sólidos.

Este método no solo reveló características celulares comunes a los nichos metastásicos de diversos modelos de cáncer, sino que también descubrió un factor inesperado de inmunosupresión en la metástasis ósea. El estudio se publica en la revista 'Cell'.

"A medida que los tumores progresan, las células cancerosas abandonan el sitio original y se diseminan o metastatizan a otros órganos, donde generan nuevos tumores", explica el doctor Xiang Zhang, autor principal del estudio, profesor de biología molecular y celular y director del Centro de Mama Lester y Sue Smith de Baylor. Zhang también es miembro del Centro Oncológico Integral Dan L. Duncan de Baylor.

"Nuestro laboratorio está interesado en comprender mejor qué características celulares y moleculares favorecen la metástasis, ya que esto podría guiar el desarrollo de terapias para prevenirla, ralentizarla o eliminarla. En el presente estudio, desarrollamos un nuevo método para identificar la composición de los nichos metastásicos", afirma.

Durante la metástasis, las células cancerosas interactúan constantemente con otras células normales del cuerpo, y estas interacciones afectan el comportamiento celular, su destino e incluso su respuesta a las terapias. "Nuestro método nos permitió identificar células específicas con las que se encuentran las células cancerosas durante la metástasis", asegura Fengshuo Liu, coautor principal y estudiante de posgrado del Programa de Cáncer y Biología Celular que trabaja en el laboratorio de Zhang. "El método, denominado Etiquetado de Nicho de Microambiente Basado en Sortasa A (SAMENT), etiqueta selectivamente las células normales que entran en contacto directo con las células cancerosas".

El estudio SAMENT reveló que los microambientes pro-metastásicos de múltiples modelos de cáncer en todos los órganos estudiados, incluidos los huesos, los pulmones, el hígado y el cerebro, compartían características comunes, como una abundancia de células inmunitarias llamadas macrófagos y una escasez o ausencia de células T inmunitarias, que normalmente ayudan a combatir los tumores.

"Sin embargo, las metástasis óseas resultaron particularmente llamativas", asegura Liu. "Nos sorprendió descubrir que los macrófagos que rodean las células cancerosas en las metástasis óseas activaban una proteína llamada receptor de estrógeno alfa (ERa). Esta proteína es conocida principalmente por su papel en el cáncer de mama hormonodependiente, pero se ha estudiado mucho menos en macrófagos u otras células inmunitarias".

No se detectaron macrófagos con señalización activa de ERa en hueso normal ni en tumores primarios de otros tejidos. También se encontraron macrófagos con actividad de ERa en muestras de metástasis óseas humanas de pacientes con cáncer de mama, pulmón y riñón, incluyendo pacientes varones. Esto demuestra que este hallazgo no se limita a un solo tipo de cáncer ni a las mujeres.

Los investigadores también estudiaron cómo las células cancerosas convertían a los macrófagos, que normalmente combaten el cáncer, en aliados. Las células cancerosas suministran pequeñas moléculas llamadas ácidos grasos a los macrófagos, probablemente a través de diminutas partículas conocidas como vesículas extracelulares. Estos ácidos grasos activan una vía metabólica en los macrófagos que activa la señalización del receptor de estrógeno alfa (ERa).

Una vez que el ERa se activa, los macrófagos se vuelven inmunosupresores: en lugar de ayudar al sistema inmunitario a atacar el cáncer, forman una barrera que bloquea física y químicamente el acceso de las células T a las células tumorales. Los macrófagos con ERa activo actúan como protectores del cáncer metastásico en los huesos.

"Para comprobar si el ERa en los macrófagos puede impulsar la metástasis ósea, eliminamos genéticamente el gen ERa específicamente de los macrófagos en ratones", explica Liu. "Como resultado, las células cancerosas tuvieron mucha menos capacidad para colonizar el hueso en diversos modelos de cáncer. Los tumores crecieron más lentamente y también se redujeron las metástasis en otros órganos que suelen originarse a partir de tumores óseos. Es importante destacar que la eliminación del ERa de los macrófagos no alteró la salud ósea normal: la estructura y la remodelación ósea permanecieron intactas".

"Cuando se eliminó genéticamente el receptor de estrógeno a (ERa) de los macrófagos o cuando se trató a ratones con fulvestrant, un fármaco oncológico aprobado por la FDA que degrada los receptores de estrógeno, las células T pudieron entrar en las lesiones metastásicas óseas y destruir las células tumorales", explica Zhang.

"Nuestros hallazgos respaldan la realización de futuros ensayos clínicos en humanos para evaluar la eficacia de las terapias de bloqueo de estrógeno combinadas con otras terapias para tratar las metástasis óseas en diversos tipos de cáncer, tanto en mujeres como en hombres".