Descubren cómo los cambios químicos en el ADN desde el útero podrían explicar el autismo y la esquizofrenia

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Exeter (Reino Unido) han creado un mapa temporal detallado de los cambios químicos del ADN a través del desarrollo y el envejecimiento del cerebro humano, ofreciendo nuevos conocimientos sobre cómo pueden surgir enfermedades como el autismo y la esquizofrenia.

El estudio, publicado en 'Cell Genomics', revela que la metilación del ADN cambia drásticamente antes del nacimiento, lo que refleja la activación de vías biológicas claves necesarias para la formación de la corteza cerebral. Los investigadores también descubrieron que las neuronas (las principales células de señalización del cerebro) comienzan a mostrar patrones únicos de metilación del ADN en las primeras etapas del desarrollo, diferentes de los de otras células cerebrales.

El equipo estudió los cambios epigenéticos: marcadores químicos en nuestro ADN que controlan la activación o desactivación de los genes. Estos cambios son cruciales para regular la expresión genética, guiando a las células cerebrales para su correcto desarrollo y especialización.

Se examinó un mecanismo importante, denominado metilación del ADN, en casi 1.000 cerebros humanos donados, desde tan solo seis semanas después de la concepción hasta los 108 años de edad. Los investigadores se centraron en la corteza cerebral, una región del cerebro involucrada en funciones de alto nivel como el pensamiento, la memoria, la percepción y el comportamiento. El correcto desarrollo de la corteza cerebral durante las primeras etapas de la vida es fundamental para el buen funcionamiento del cerebro después del nacimiento.

Cabe destacar que se descubrió que los genes vinculados al autismo y la esquizofrenia experimentan cambios especialmente dinámicos en la metilación del ADN durante el desarrollo cerebral. Esto sugiere que desempeñan un papel vital durante el desarrollo de la corteza cerebral y que las alteraciones en estos procesos podrían contribuir a estas afecciones.

Alice Franklin, de la Universidad de Exeter, primera autora del estudio, subraya: "Al analizar cómo los cambios químicos en el ADN moldean el cerebro a lo largo de la vida humana, hemos descubierto pistas importantes sobre por qué pueden desarrollarse trastornos del neurodesarrollo como el autismo y la esquizofrenia. Nuestros hallazgos destacan que sus causas podrían encontrarse en etapas muy tempranas del desarrollo cerebral".

El estudio confirma que los procesos epigenéticos son esenciales para crear diferentes tipos de células cerebrales y pueden ayudar a explicar cómo y por qué ocurren las diferencias en el desarrollo.

El profesor Jonathan Mill de la Universidad de Exeter, quien dirigió la investigación, añade: "Este trabajo nos proporciona una visión más clara de los procesos biológicos que rigen el desarrollo cerebral y cómo estos difieren entre los distintos tipos celulares. A largo plazo, esto podría ayudarnos a comprender mejor los mecanismos que sustentan las condiciones del neurodesarrollo".