Descubren cómo las bacterias detectan los virus, un hallazgo que puede mejorar las terapias con fagos

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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación liderada por la Universidad de Utah Health, en EEUU, ha revelado cómo las bacterias combaten los virus, abriendo la puerta a mejores antibióticos con fagos más eficaces que puedan evadir el sistema inmunitario bacteriano.

Los investigadores señalan que en la lucha por encontrar mejores tratamientos para las infecciones bacterianas, una terapia en rápida evolución es un grupo de virus llamados bacteriófagos (fagos). Los fagos pueden atacar y eliminar bacterias peligrosas sin dañar las células humanas y evitando la resistencia a los antibióticos.

Pero las bacterias tienen sus propias defensas contra los virus, y comprender cómo funcionan estas defensas inmunitarias puede ayudar a los investigadores a desarrollar virus más eficaces para combatir las enfermedades.

Ahora, una nueva investigación ha revelado que las bacterias detectan los virus cuando una enzima viral corta una molécula sensora importante en la bacteria, lo que desencadena la respuesta inmunitaria. Este descubrimiento abre el camino al desarrollo de terapias con fagos más eficaces que puedan evadir el sistema inmunitario bacteriano.

"Esta es una de las formas más comunes de inmunidad bacteriana, así que cuando finalmente lo descubrimos, fue un momento de auténtica revelación", afirma Sam Hobbs, doctor en bioquímica, profesor adjunto de la Facultad de Salud de la Universidad de Utah y primer autor del artículo que describe la investigación.

UNA DEFENSA DE ÚLTIMO RECURSO

Una parte del sistema inmunitario bacteriano, denominada CBASS, desencadena una respuesta inmunitaria de último recurso que elimina la bacteria antes de que los virus puedan propagarse a otras bacterias. Ante esta grave consecuencia para la bacteria, la detección precisa del desencadenante viral es fundamental.

Hobbs descubrió que el mecanismo de detección identifica una molécula que el virus necesita para sobrevivir. "Ciertos tipos de fagos poseen una proteína llamada proteasa, que degrada otras proteínas. Descubrimos que la proteasa del fago actúa directamente sobre la proteína del huésped, y esa es la señal que activa toda la vía de señalización", explica.

Se trata de un mecanismo de activación muy diferente al que se encuentra en las vías inmunitarias antivirales relacionadas, que se activan por la presencia de material genético viral. "Este es un mecanismo totalmente nuevo sobre cómo se activan estas proteínas del huésped. Jamás habría imaginado que funcionaría así", afirma Hobbs.

Hobbs añade que comprender el CBASS también puede ampliar nuestro conocimiento del sistema inmunitario humano. El CBASS está relacionado con una vía inmunitaria similar en los humanos, lo que indica que esta vía ha persistido al menos desde que las bacterias y los humanos compartieron un ancestro común. Y debido a que las bacterias tienen un ciclo de vida tan rápido, los científicos pueden utilizarlas para responder rápidamente preguntas sobre cómo funciona el sistema inmunitario, que luego pueden probar en modelos más cercanos a los humanos.

"El hecho de que estos sistemas se conserven entre bacterias y humanos sugiere que se han mantenido en estos diferentes organismos a lo largo de toda su trayectoria evolutiva. Las células nos indican que esta es una vía metabólica realmente importante, ya que la han conservado durante miles de millones de años. Es increíblemente fascinante y nos ofrece una perspectiva reveladora sobre lo que es fundamental para mantener la capacidad de combatir los virus", afirma Hobbs.