Descubren la bacteria “oculta” del intestino que podría ser clave para la salud

Nuestro intestino alberga miles de millones de bacterias, muchas de las cuales aún permanecen desconocidas. Un reciente estudio global dirigido por investigadores de la Universidad de Cambridge ha identificado un grupo de bacterias “ocultas”, llamado CAG-170, que aparece de forma consistente en los microbiomas de personas sanas y podría jugar un papel central en mantener nuestro cuerpo funcionando correctamente.

Analizando más de 11.000 muestras de personas de 39 países, los científicos descubrieron que los niveles de CAG-170 eran más bajos en quienes presentan enfermedades como obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal o síndrome de fatiga crónica. Esto sugiere que estas bacterias podrían convertirse en un indicador de salud intestinal y abrir la puerta a nuevos probióticos personalizados.

EL MICROBIOMA OCULTO QUE PODRÍA MARCAR LA DIFERENCIA

En un gran estudio global dirigido por investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), un solo grupo de bacterias, llamado CAG-170, ha aparecido repetidamente en grandes cantidades en los microbiomas intestinales de personas sanas. Este hallazgo, publicado en 'Cell Host & Microbe', sugiere que estas bacterias "ocultas" en nuestro intestino parecen ser claves para una buena salud.

CAG-170 es un grupo de bacterias intestinales conocidas únicamente por sus huellas genéticas; los científicos nunca han podido cultivar la mayoría de ellas en el laboratorio. Utilizando diversos enfoques computacionales, el equipo de investigación buscó la huella genética de CAG-170 en muestras de microbioma intestinal de más de 11.000 personas en 39 países.

VITAMINAS, ENZIMAS Y EQUILIBRIO INTESTINAL

Así, descubrieron que el nivel de CAG-170 presente era consistentemente más alto en personas sanas que en aquellas con enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, la obesidad y el síndrome de fatiga crónica.

Posteriormente, análisis adicionales del CAG-170 revelaron que tiene la capacidad de producir altos niveles de vitamina B12 y enzimas que descomponen una amplia gama de carbohidratos, azúcares y fibras en nuestro intestino Los investigadores creen que es probable que la vitamina B12 beneficie a otras especies de bacterias intestinales, en lugar de a los humanos en cuyos intestinos se produce.

Los hallazgos indican que el CAG-170 podría, en el futuro, utilizarse como indicador de la salud de nuestro microbioma intestinal. Además, abren la puerta al desarrollo de nuevos probióticos diseñados específicamente para favorecer y mantener niveles saludables de CAG-170 en el intestino.

Alexandre Almeida, investigador del Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cambridge que dirigió el trabajo, subraya: "Nuestro trabajo ha revelado que las bacterias CAG-170, parte del 'microbioma oculto', parecen ser actores clave en la salud humana, probablemente ayudándonos a digerir los principales componentes de nuestros alimentos y manteniendo todo el microbioma funcionando sin problemas. Analizamos la microbiota intestinal de miles de personas en 39 países y 13 enfermedades diferentes, como la enfermedad de Crohn y la obesidad. Observamos sistemáticamente que las personas con estas enfermedades presentaban niveles más bajos de bacterias CAG-170 en el intestino".

El estudio se basa en el trabajo previo de Almeida para crear un catálogo de referencia completo de todos los genomas del microbioma intestinal humano, denominado 'Catálogo Unificado del Genoma Gastrointestinal Humano'. La investigación utilizó un enfoque denominado 'metagenómica', que consiste básicamente en analizar los genomas de todos los microbios intestinales de una sola vez y luego separarlos en genomas de especies individuales.

PROBIÓTICOS DEL FUTURO: DISEÑADOS PARA CAG-170

Esto reveló más de 4.600 especies bacterianas, incluyendo más de 3.000 que no se habían observado previamente en el intestino, lo que indica la extensión del 'microbioma oculto' que aún queda por explorar. El catálogo proporcionó 'genomas de referencia' para cada especie, incluyendo el CAG-170: estos son como huellas dactilares que los investigadores ahora pueden buscar en otras muestras del microbioma intestinal.

"Nuestro trabajo anterior reveló que aproximadamente dos tercios de las especies de nuestro microbioma intestinal eran desconocidas. Nadie sabía qué hacían allí, y ahora hemos descubierto que algunas de ellas son un componente fundamental y poco apreciado de la salud humana", expresa Almeida.

El equipo analizó más de 11.000 muestras de bacterias intestinales humanas de personas de 39 países, principalmente de Europa, Norteamérica y Asia. Estas provenían de personas sanas y de personas con 13 enfermedades diferentes, como la enfermedad de Crohn, el cáncer colorrectal, el párkinson y la esclerosis múltiple.

Al comparar cada muestra con el catálogo del Genoma Gastrointestinal Humano Unificado, los investigadores observaron que las bacterias CAG-170 son la parte del 'microbioma oculto' más fuertemente vinculada con la salud, y esto es consistente en todos los países.

En un segundo enfoque, el equipo analizó computacionalmente la composición completa del microbioma intestinal de más de 6.000 personas sanas para investigar qué especies tenían el mayor potencial para mantener el ecosistema intestinal bajo control. De todas las bacterias del 'microbioma oculto', CAG-170 fue, una vez más, la que se asoció de forma más consistente con la salud.

En un tercer análisis, midieron el nivel de CAG-170 presente en el microbioma intestinal de personas con disbiosis (una afección en la que el microbioma intestinal está desequilibrado). Esto reveló que niveles bajos de CAG-170 en el intestino se relacionan con una mayor probabilidad de presentar un desequilibrio intestinal. La disbiosis se relaciona con muchas afecciones a largo plazo, como el síndrome del intestino irritable, la artritis reumatoide, la ansiedad y la depresión.

Los miles de millones de bacterias que componen nuestro microbioma intestinal representan alrededor de 4.600 especies diferentes. La composición es diferente en cada persona, pero su función es la misma: mantener el buen funcionamiento de nuestro cuerpo.

Los científicos esperan que, al comprender mejor el aspecto de un microbioma intestinal sano, puedan observar cómo cambia en personas con enfermedades específicas e intentar corregirlo mediante enfoques que incluyan probióticos personalizados. El nuevo estudio es un paso importante para hacer realidad este objetivo.

"La industria probiótica no se ha mantenido al día con la investigación del microbioma intestinal; se siguen utilizando las mismas especies probióticas que se usaban hace décadas. Ahora estamos descubriendo nuevos grupos de bacterias, como la CAG-170, con importantes vínculos con nuestra salud, y los probióticos destinados a apoyarlas podrían tener un beneficio mucho mayor para la salud", finaliza Almeida.

Hasta ahora, los científicos que estudian el microbioma intestinal se han centrado en las bacterias que lo componen, las cuales pueden cultivarse y, por lo tanto, estudiarse en el laboratorio. La mayoría de las bacterias intestinales CAG-170 no pertenecen a esta categoría, por lo que los científicos deberán encontrar maneras de cultivarlas y analizarlas para traducir estos hallazgos en nuevas terapias potenciales.