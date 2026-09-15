Descubren por qué algunas personas con Huntington enferman hasta 12 años antes

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MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la Universidad de la Columbia Británica (Canadá) ha revelado por qué algunas personas con la enfermedad de Huntington desarrollan síntomas entre 10 y 12 años antes y experimentan una forma más agresiva de la enfermedad.

La investigación publicada en la revista 'Neuron' muestra cómo una variante genética puede acelerar drásticamente la enfermedad de Huntington al provocar cambios descontrolados en el ADN dentro de las neuronas más vulnerables del cerebro.

"Las personas con esta variante genética presentan una progresión mucho más rápida de la enfermedad, pero desconocíamos el motivo", comenta el doctor Michael Hayden, profesor del Centro de Medicina Molecular y Terapéutica de la UBC y autor principal del estudio.

Este trabajo responde a esa pregunta y aporta pruebas contundentes de que la expansión repetida de la mutación es un factor clave en el desarrollo de la enfermedad de Huntington y una posible diana terapéutica".

¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE HUNTINGTON?

La enfermedad de Huntington es un trastorno neurológico hereditario poco común que provoca la degeneración progresiva de las células nerviosas del cerebro. Esta afección afecta el movimiento, el pensamiento y el bienestar emocional, y actualmente no existe cura ni tratamiento para frenar su progresión. Una forma de entender el proceso es comparándolo con una errata en un documento que se copia repetidamente.

Con cada copia, el error se reproduce e interfiere con el mensaje. En la enfermedad de Huntington, la mutación se repite y se expande dentro de las neuronas con el tiempo. A medida que estas repeticiones se alargan, interfieren con el funcionamiento normal de las células y hacen que las células cerebrales sean cada vez más vulnerables al daño y la muerte.

"Cuando analizamos las neuronas que mueren en la enfermedad de Huntington, observamos una expansión mucho mayor de la mutación genética", comenta el doctor Hayden. "Esto refuerza aún más la idea de que la expansión del ADN es una causa importante de la enfermedad".

Un pequeño porcentaje de personas con la enfermedad de Huntington presenta esta variante genética, y los investigadores saben desde hace años que desarrollan la enfermedad a una edad más temprana. Sin embargo, desconocían por qué este cambio aparentemente pequeño en el ADN tenía un efecto tan drástico en la aparición y progresión de la enfermedad.

Las personas portadoras de la variante presentaban expansiones mucho mayores de la mutación de Huntington dentro de sus neuronas, con una frecuencia aproximadamente cinco veces mayor que en los pacientes sin la variante. Además, tenían menos neuronas supervivientes y una pérdida más temprana de células nerviosas particularmente vulnerables.

Los investigadores analizaron muestras de sangre y tejido cerebral post mortem, y encontraron una pista que ayuda a explicar uno de los misterios de la enfermedad de Huntington: por qué una mutación presente en todas las células del cuerpo daña principalmente el cerebro.

Aunque la mutación está presente en todo el cuerpo, los investigadores descubrieron que el proceso de expansión parece estar altamente concentrado en ciertas células del cerebro. En cambio, las muestras de sangre mostraron poca evidencia de los cambios drásticos que ocurren dentro de las neuronas cerebrales.

"La expansión mutacional parece ser selectiva para el cerebro", especifica Hayden. "Eso podría ayudar a explicar por qué la enfermedad de Huntington, aunque la mutación está presente en todas las células, es fundamentalmente una enfermedad cerebral".

Los resultados sugieren que los análisis de sangre no son un indicador fiable del desarrollo de la enfermedad en el cerebro, lo cual es una consideración importante para futuras investigaciones y ensayos clínicos sobre la enfermedad de Huntington.

Si bien es probable que otros factores además de la expansión contribuyan a la pérdida neuronal, los hallazgos proporcionan algunas de las pruebas humanas más sólidas hasta la fecha de que la expansión de la mutación de Huntington es un factor clave en la progresión de la enfermedad.

"Esto valida la expansión repetitiva del ADN como un objetivo terapéutico importante en la enfermedad de Huntington", insiste Hayden. "Si podemos suprimir esa expansión, podría ser posible retrasar la progresión o la aparición de la enfermedad".

Varias terapias experimentales en desarrollo buscan ralentizar o prevenir el crecimiento de esta mutación antes de que se produzca el daño. Si bien se necesita más investigación, los hallazgos de este estudio demuestran que la investigación avanza en la dirección correcta para una enfermedad que ha sido tan difícil de tratar.