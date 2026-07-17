Descubren 81 genes que impulsan el cáncer de mama más agresivo

Archivo - Imagen de una mamografía. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cáncer de mama basal o triple negativo, más frecuente en mujeres jóvenes y de color, sigue siendo uno de los tumores de mama con peor pronóstico porque casi no se conocen las piezas genéticas que lo impulsan.

Un equipo del Instituto Lunenfeld‑Tanenbaum ha desarrollado una herramienta de edición genética en ratón que permite activar y desactivar miles de genes a la vez y ha logrado así identificar 81 nuevos genes impulsores de este subtipo, incluido uno —PLGRKT— que ayuda al tumor a sobrevivir sin oxígeno y se perfila como posible diana para terapias dirigidas.

EL CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO, UN RETO PARA LA MEDICINA

El cáncer de mama basal afecta de manera desproporcionada a mujeres jóvenes de color y se caracteriza por reordenamientos cromosómicos, donde grandes regiones de cromosomas se pierden o se duplican repetidamente. Esto se conoce como aneuploidía, un rasgo distintivo de varios cánceres agresivos. Si bien este tipo de desorden cromosómico es devastador para las células sanas, acelera el crecimiento de las células cancerosas y favorece su propagación en el organismo.

Debido a que cada región cromosómica afectada contiene cientos de genes, es imposible saber qué genes influyen realmente en la enfermedad, lo que frena el progreso hacia nuevos tratamientos. El cáncer de mama linfoblástico (CBL) también se conoce como cáncer de mama triple negativo, un nombre que refleja una característica definitoria de la enfermedad. Sus tumores carecen de los tres tipos de receptores en los que se basan los médicos para identificar y tratar otras formas de cáncer de mama, lo que deja a las pacientes con muy pocas opciones de terapia de precisión.

Investigadores del Instituto de Investigación Lunenfeld-Tanenbaum (Canadá) han resuelto un antiguo misterio sobre cómo los cromosomas anormales impulsan el cáncer, identificando 81 nuevos genes involucrados en el cáncer de mama agresivo. El descubrimiento, publicado en 'Nature' amplía nuestra comprensión de los procesos celulares que subyacen a la enfermedad y abre nuevas vías para el tratamiento.

En concreto, un equipo de investigadores de Toronto, centrado en el cáncer de mama basal (BLBC), desarrolló una nueva herramienta de edición genética que les permitió, por primera vez, mapear los impulsores genéticos de esta forma más agresiva y difícil de tratar de la enfermedad.

En muchos tipos de cáncer de mama que se han investigado exhaustivamente, la tasa de supervivencia a cinco años ronda el 95%. La mayoría de las personas sobreviven porque hemos podido encontrar los genes que impulsan el cáncer. "En este subgrupo, desconocemos cuál es el factor desencadenante del cáncer y, por lo tanto, presenta algunos de los peores resultados para las pacientes", detallan los investigadores.

PLGRKT: EL GEN QUE AYUDA AL CÁNCER A SOBREVIVIR SIN OXÍGENO

Para mapear el panorama genético completo del BLBC, el equipo se basó en años de trabajo previo adaptando la edición genómica CRISPR para su uso en la glándula mamaria del ratón, un modelo bien establecido para el estudio del cáncer de mama. Este sistema permite probar funcionalmente miles de genes simultáneamente en un solo animal. Si bien era potente, la plataforma tenía una limitación clave: podía silenciar genes, pero no activarlos.

Para superar esto, los investigadores desarrollaron CRISPR-KOALA (Knockout and Activation Linked Assay). En un solo ratón, la herramienta puede silenciar genes y activar otros, lo que permite a los investigadores probar sistemáticamente qué sucede cuando faltan o se multiplican genes individuales como resultado de reordenamientos cromosómicos.

Utilizando esta herramienta, el equipo examinó más de 3.700 genes ubicados en los cromosomas comúnmente alterados en el BLBC e identificó 81 genes impulsores del cáncer previamente desconocidos. Sorprendentemente, el 90 por ciento de estos genes pasaron completamente desapercibidos en los experimentos estándar de cultivo celular.

UN MAPA GENÉTICO QUE PUEDE ABRIR NUEVOS TRATAMIENTOS

Entre los genes impulsores del cáncer que identificó el equipo, PLGRKT destacó como un factor particularmente potente en el desarrollo del cáncer de mama benigno (BLBC). Este gen ayuda a las células cancerosas a sobrevivir en el interior del tumor, donde el oxígeno es escaso, al cambiar a un proceso metabólico diferente para generar energía sin él.

Los investigadores descubrieron que esta resistencia promueve activamente el crecimiento tumoral, lo que convierte al gen PLGRKT en un candidato prometedor para la terapia dirigida.

"Este trabajo combinó análisis computacionales, desarrollo biotecnológico y experimentos de genómica funcional en diversos modelos de cáncer de mama en ratones y humanos. La combinación de todo esto nos permitió descubrir funciones para muchos genes que desconocíamos que impulsaban el cáncer de mama y comenzar a pensar en cómo abordar el BLBC de forma dirigida", resumen los investigadores.