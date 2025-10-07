Descubre cómo el ejercicio puede ‘reiniciar’ tu sistema inmunológico tras el COVID persistente

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El COVID persistente se ha convertido en un desafío creciente para la salud global. Muchas personas que superan la infección inicial continúan experimentando fatiga, dolor articular, dificultades respiratorias y alteraciones cognitivas que afectan su vida diaria. La búsqueda de estrategias efectivas para recuperar la salud y fortalecer el sistema inmunológico se ha convertido en una prioridad para médicos y pacientes por igual.

EJERCICIO Y COVID PERSISTENTE: CÓMO FORTALECER EL SISTEMA INMUNITARIO

El ejercicio puede ayudar a restablecer un sistema inmunológico más normal y bien regulado en personas con síndrome post-COVID, según un ensayo controlado aleatorio de referencia de la Universidad de Loughborough, Reino Unido

Enya Daynes, perteneciente al equipo de investigadores dirigido por la profesora Nicolette Bishop de la Universidad de Loughborough, presenta este trabajo en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea en Ámsterdam, Países Bajos

En palabras de Daynes: "Las investigaciones sugieren que las personas con síndrome post-COVID tienen un mayor riesgo de desregulación inmunológica donde, en lugar de proteger el cuerpo, el sistema inmunológico puede volverse hiperactivo o mal dirigido, atacando las propias células sanas del cuerpo o reaccionando fuertemente a cosas que no son dañinas. Esto puede provocar inflamación persistente y síntomas como fatiga, dolor en las articulaciones y malestar general, muchos de los cuales se superponen con lo que experimentan las personas en el síndrome post-COVID".

El ensayo incluyó a un grupo de 31 pacientes diagnosticados con síndrome post-COVID que habían recibido tratamiento hospitalario por COVID. Algunos pacientes fueron asignados aleatoriamente a un programa de rehabilitación de ocho semanas basado en ejercicios que incluía caminatas en cinta, ciclismo y entrenamiento de fuerza, mientras que otros recibieron atención estándar.

Los investigadores descubrieron que las personas que completaron el programa de ejercicios experimentaron mejoras significativas en sus células inmunitarias vírgenes en comparación con el grupo de control. Estas células son importantes para reconocer y responder a nuevas infecciones.

Daynes explica: "Encontramos mejoras en las células T CD4+ de memoria central. Estas son responsables de proporcionar una respuesta rápida a cualquier infección que el cuerpo haya experimentado previamente, como la COVID-19. También descubrimos que las células T CD8+ de memoria central y efectora mejoraron en todo el cuerpo. Estas células pueden identificar y combatir futuras infecciones con mayor rapidez, lo que proporciona una respuesta inmunitaria sistémica crucial e inmunidad a largo plazo".

BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

Daynes cree que el ejercicio probablemente ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, movilizar las células inmunitarias y mejorar su capacidad para detectar amenazas. Esto también mejora la comunicación entre las células inmunitarias, ayudándolas a coordinar la respuesta inmunitaria, y aumenta la producción y renovación celular, reduciendo la inflamación crónica y creando un entorno equilibrado para la función inmunitaria. El equipo ahora planea investigar si estos beneficios son los mismos en pacientes que no han sido hospitalizados con su infección inicial de COVID.

Esta investigación demuestra que las personas con síndrome post-COVID que completan un programa de rehabilitación basado en ejercicios pueden experimentar beneficios en la función de sus células inmunitarias. Esto podría significar que experimenten menos síntomas de disfunción inmunitaria, como fatiga y dolor articular. También podrían combatir mejor la COVID-19 y otras infecciones en el futuro.

"Los hallazgos son importantes para los pacientes que temen infecciones repetidas de COVID y brindan una posible solución a esta preocupación", concluyen los investigadores.