Investigadores del Cima Universidad de Navarra describen por primera vez la actividad antitumoral de inhibidores RAS en modelos preclínicos de colangiocarcinoma. - CIMA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Cima Universidad de Navarra, en colaboración con Revolution Medicines, han publicado un estudio que evalúa por primera vez la actividad antitumoral de los inhibidores RAS en el colangiocarcinoma, un tipo de cáncer de las vías biliares con muy mal pronóstico para sus pacientes.

El trabajo, realizado en modelos preclínicos de colangiocarcinoma, "confirma que el bloqueo farmacológico del oncogén KRAS mediante inhibidores multiselectivos RAS(ON) tiene un efecto antitumoral muy pronunciado, lo que indica que el colangiocarcinoma con mutación de KRAS depende de la señalización anómala de la vía RAS", ha explicado el doctor Silve Vicent, investigador principal del Grupo de Oncogenes y Dianas Efectoras del Cima, integrado en el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra.

Revolution Medicines había informado previamente sobre la actividad antitumoral de un inhibidor multiselectivo RAS(ON) denominado daraxonrasib y en un panel de modelos preclínicosde cáncer de pulmón de células no pequeñas, de páncreas y colorrectal.

La doctora Jingjing Jiang, vicepresidenta de Investigación Traslacional de Revolution Medicines y coautora senior del estudio, ha señalado que "los resultados preclínicos de este estudio se suman a las respuestas a daraxonrasib observadas en dos pacientes con colangiocarcinoma de nuestro ensayo clínico de fase 1/2 en pacientes con tumores sólidos avanzados previamente tratados". "Estos datos respaldan la evaluación clínica de los inhibidores RAS(ON), como daraxonrasib, en pacientes con colangiocarcinoma", ha explicado.

El estudio, publicado este jueves en la revista científica 'Cancer Cell', profundiza en los mecanismos de resistencia a los inhibidores multiselectivos de RAS(ON) en modelos de colangiocarcinoma y revela que "la reactivación de la señal oncogénica de RAS es fundamental en este proceso, similar a lo que se ha descrito para los mismos inhibidores en el cáncer de pulmón y de páncreas", ha detallado el doctor Silve Vicent.

Con el objetivo de obtener respuestas más profundas y duraderas, los investigadores combinaron los inhibidores con el tratamiento estándar actual para el colangiocarcinoma, que se basa en quimioterapia e inmunoterapia. "Observamos que la actividad antitumoral es mucho mayor en el contexto de la combinación, retrasando notablemente el tiempo de crecimiento del tumor en múltiples modelos preclínicos de colangiocarcinoma y aumentando la supervivencia de los ratones", han destacado Rodrigo Entrialgo y Konstantina Morali, primeros autores del estudio.

El estudio ha contado con la participación de investigadores del IDIBAPS, Hospital Clínic, VHIO, Biogipuzkoa y CIC (afiliados a CIBERONC y CIBEREHD) y ha sido financiado por Revolution Medicines, así como por fondos públicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y donaciones de particulares como la beca José Baringo León.