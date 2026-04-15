Describen un nuevo método que controla las vías neuronales

Archivo - Neuronas, enfermedades neurodegenerativas - WHITEHOUNE/ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio describe un nuevo método desarrollado por científicos del Instituto de Neurociencia Del Monte de la Universidad de Rochester (Estados Unidos) para controlar vías de comunicación específicas en el cerebro del tití común, un pequeño primate ampliamente utilizado en neurociencia. El trabajo se publica en 'Cell Reports Methods'.

Para comprender el funcionamiento del cerebro, se necesita algo más que estudiar regiones aisladas. La corteza cerebral depende de conexiones de largo alcance que unen áreas especializadas en redes coordinadas. Sin embargo, los científicos han contado con herramientas limitadas para activar o desactivar selectivamente estas conexiones específicas en modelos animales que se asemejan lo más posible al cerebro humano.

"Este estudio nos brinda una nueva forma de controlar con precisión cómo se comunican las regiones cerebrales", comenta Kuan Hong Wang, doctor y autor principal del estudio. "En lugar de afectar áreas amplias, ahora podemos controlar vías específicas, lo que nos permite comprender mejor los circuitos que subyacen a comportamientos complejos y trastornos cerebrales".

Mediante una técnica avanzada basada en virus y luz, denominada optogenética, el equipo logró dirigirse únicamente a las neuronas que conectan una región cerebral con otra, y luego activar o silenciar esas mismas células según se necesitara. La optogenética es un método que utiliza la luz para controlar células modificadas genéticamente para que respondan a ella. En neurociencia, permite a los investigadores activar o inhibir selectivamente neuronas específicas.

Estos hallazgos representan un avance importante, ya que permiten a los científicos manipular circuitos cerebrales individuales de largo alcance con mucha mayor precisión que antes. En lugar de afectar de forma generalizada a muchas células cercanas, los investigadores ahora pueden aislar una única vía de comunicación dentro de la compleja y altamente interconectada corteza cerebral.

Este nuevo método nos acerca a comprender cómo las redes cerebrales distribuidas sustentan funciones cognitivas superiores como la percepción, la toma de decisiones y el comportamiento social. A largo plazo, herramientas como esta también ayudarán a esclarecer cómo las alteraciones en circuitos cerebrales específicos contribuyen a los trastornos neurológicos y psiquiátricos, y a orientar el desarrollo de tratamientos más específicos.