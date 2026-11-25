Archivo - Desciende más de un tercio la incidencia de cáncer en personas con VIH en España en los últimos 20 años, según estudio - ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de cáncer en personas con VIH se ha reducido en un 34 por ciento en España en los últimos 20 años, según ha evidenciado un estudio multicéntrico de la cohorte española 'CoRIS' que ha analizado la evolución de la enfermedad entre 2004 y 2024 a través de la inclusión de 20.264 ciudadanos con el virus, entre los que se han diagnosticado 984 cánceres.

Presentados durante la celebración, estos días y en Oviedo (Asturias), del XVII Congreso Nacional del Grupo de Estudio del SIDA (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), y ante la próxima conmemoración, el 1 de diciembre, del Día Mundial del Sida, los datos muestran el resultado principal fundamentalmente gracias al descenso de los tumores asociados a infecciones víricas.

"Sin embargo, los cánceres no relacionados con virus han adquirido un protagonismo creciente y constituyen ya el grupo más frecuente de tumores en esta población", han indicados los autores de la investigación, que han señalado también que la tasa global de incidencia descendió de 11,6 a 5 casos por cada 1.000 personas y año entre los periodos 2004-2009 y 2020-2024.

CAE ESPECIALMENTE LA INCIDENCIA EN LOS CÁNCERES DEFINITORIOS DE SIDA

En este sentido, han declarado que el descenso "ha sido especialmente acusado en los cánceres definitorios de sida, cuya incidencia pasó de 7,5 a 1,4 casos por cada 1.000 personas y año, y en los tumores asociados a otras infecciones víricas, que disminuyeron de 1,67 a 0,78 casos". "En cambio, las tasas de incidencia de los cánceres no asociados a virus se han mantenido relativamente estables, lo que ha incrementado su peso relativo a medida que disminuían los demás", han insistido.

Además, y según los expertos, el estudio "pone de manifiesto una evolución diferente en el riesgo acumulado estimado de desarrollar cáncer hasta los 75 años". "Mientras que para el conjunto de los tumores este riesgo descendió del 40 al 29,9 por ciento entre el primer y el último periodo analizados, en los cánceres no asociados a virus aumentó del 8,2 por ciento en 2004-2009 al 20,9 por ciento en 2010-2014 y se mantuvo elevado posteriormente", han declarado, para añadir que, "por el contrario, el riesgo acumulado de los cánceres definitorios de sida se redujo del 25 al 7,3 por ciento".

Otro aspecto analizado es el de la edad, y es que evidencia que la mediana en el diagnóstico de tumores ha pasado de 42,1 años en 2004-2009 a 54 en 2020-2024, en un contexto de envejecimiento de las personas con VIH, mejoría de su situación inmunitaria y mayor proporción de pacientes con la infección controlada gracias al tratamiento antirretroviral.

"Estos resultados reflejan una transformación de los problemas oncológicos que afrontan las personas con VIH", han asegurado los especialistas, al tiempo que han manifestado que "aunque el riesgo global de cáncer ha disminuido considerablemente, los tumores no relacionados con infecciones víricas siguen representando una importante carga de enfermedad". Por ello, es necesario "reforzar las estrategias de prevención y detección precoz del cáncer e integrarlas en la atención sanitaria habitual de estos pacientes", han finalizado.