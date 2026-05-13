Descartan que la enfermedad de Wilson esté infradiagnosticada en pacientes trasplantados por cirrosis sin causa conocida

Archivo - Imagen de recurso de la representación de un hígado. - ISTOCK. - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio, publicado en la revista 'Annals of Hepatology', ha descartado que la enfermedad de Wilson esté infradiagnosticada en pacientes trasplantados por cirrosis sin causa conocida.

La investigación ha sido realizado por un equipo del área del CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD), el área de Enfermedades Raras (CIBERER) pertenecientes al Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), en colaboración con el INCLIVA y la Universitat de València.

La enfermedad de Wilson es un trastorno genético poco frecuente que provoca acumulación de cobre en el organismo, afectando principalmente al hígado y al cerebro. Aunque los estudios genéticos estiman que podría ser más frecuente de lo que sugieren los registros clínicos, existe preocupación por un posible infradiagnóstico, especialmente en personas con enfermedad hepática avanzada sin causa aparente.

Para investigar esta hipótesis, el personal investigador analizó una cohorte de pacientes adultos trasplantados en el Hospital La Fe entre 1991 y 2023. De un total de 2.708 trasplantes hepáticos realizados en ese periodo, solo 17 casos cumplían criterios estrictos de cirrosis criptogénica tras descartar de forma exhaustiva otras causas como hepatitis virales, enfermedades autoinmunes, trastornos colestásicos o enfermedades metabólicas.

El equipo llevó a cabo un análisis genético completo del gen ATP7B, incluyendo todas sus regiones codificantes, intrónicas adyacentes y el promotor. Este enfoque permite detectar más del 97 por ciento de las mutaciones asociadas a la enfermedad de Wilson.

"Los resultados muestran que no se identificaron mutaciones patogénicas compatibles con la enfermedad de Wilson en ninguno de los pacientes estudiados. En total, se detectaron 22 variantes genéticas, todas ellas clasificadas como benignas o probablemente benignas según bases de datos internacionales", ha comentado Carmen Espinós, coordinadora del estudio e investigadora del área de Enfermedades Raras del CIBER (CIBERER) en la Universitat de València-INCLIVA.

Además, se identificó una variante nueva (c.256A>C), cuya relevancia clínica no pudo confirmarse, aunque los análisis bioinformáticos sugieren que no tendría un papel causal en la enfermedad hepática.

Según su primera autora, Marina Berenguer, jefa de grupo del área de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) en el IIS La Fe-HUP La Fe de Valencia "estos hallazgos indican que, al menos en este centro de referencia, la enfermedad de Wilson es poco probable como causa no detectada de cirrosis avanzada que requiera trasplante hepático".

El estudio también refuerza la importancia de realizar una evaluación clínica, bioquímica y genética exhaustiva antes de atribuir una enfermedad hepática grave a causas no identificadas. En este contexto, los resultados sugieren que, cuando se aplican protocolos diagnósticos rigurosos, es poco probable que la enfermedad de Wilson pase desapercibida en fases avanzadas.

Los autores apuntan que este trabajo aporta evidencia relevante para optimizar los algoritmos diagnósticos en pacientes con cirrosis de origen desconocido. No obstante, el equipo de investigación recomienda desarrollar investigaciones multicéntricas con mayor número de pacientes para confirmar estos resultados en otras poblaciones.