Descartan que las altas dosis de vitamina D mejoren la supervivencia en el cáncer colorrectal metastásico

Archivo - Cápsulas de gel de vitamina D. - MICHELE BLACKWELL EN UNSPLASH, CC0 - Archivo

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por la miembro del Instituto del Cáncer Dana-Farber, la doctora Kimmie Ng, ha mostrado que añadir altas dosis de vitamina D a la terapia estándar en pacientes de cáncer colorrectal metastásico no mejora significativamente la supervivencia libre de progresión (SLP) de los pacientes de esta enfermedad no tratados previamente.

En concreto, el ensayo clínico en Fase 3 'Solaris', financiado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y que ha sido publicado en la revista especializada 'JAMA', expone que esta adición no tiene grandes efectos en este parámetro en comparación con la suma de la vitamina D en dosis estándar. De este modo, se ha observado que la SLP en el primer grupo fue de 11,8 meses frente a 10,3 en el segundo.

Para llegar a esta conclusión, este estudio multicéntrico, doble ciego y aleatorizado reclutó a 455 pacientes, de los que 228 recibieron quimioterapia estándar más bevacizumab y dosis altas de vitamina D (8000 UI al día y, luego, 4000 UI al día). Por su parte, 227 fueron tratados con la misma terapia, pero con vitamina D en dosis estándar (400 UI al día).

Además, esta investigación ha contado con criterios de valoración secundarios, que incluyeron la tasa de respuesta objetiva, la supervivencia global y la toxicidad. También se realizaron análisis de la SLP en subgrupos preespecificados según factores pronósticos conocidos.

OTROS RESULTADOS

Así, llevado a cabo en 151 centros académicos y comunitarios de Estados Unidos y tras 20 meses de seguimiento, este trabajo ha mostrado también una tasa de respuesta objetiva del 51 por ciento en el primer grupo y del 44 por ciento en el segundo. Además, la supervivencia global media fue de 25,6 y 27 meses, respectivamente, mientras que las tasas de eventos adversos de grado 3 o superior fueron similares en ambos grupos.

Con todo, la autora han concluido que los resultados obtenidos sugieren que no se debe recomendar el uso rutinario de altas dosis de vitamina D en pacientes de cáncer colorrectal metastásico. No obstante, ha explicado que se necesitan más investigaciones para aclarar el beneficio existente en subgrupos específicos de personas con esta patología.