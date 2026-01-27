Desarrollar métodos no invasivos para evaluar la esofagitis eosinofílica disminuiría el gasto sanitario, según estudio

Archivo - Imagen de un médico sosteniendo un endoscopio. - YAKOBCHUKOLENA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio publicado 'The European Journal of Health Economics' subraya la importancia de desarrollar métodos no invasivos para evaluar la esofagitis eosinofílica en España, lo que permitiría reducir el coste sanitario de la enfermedad.

El trabajo ha evaluado por primera vez los costes médicos directos de la esofagitis eosinofílica en España durante el primer año tras el diagnóstico. Los resultados muestran que el mayor peso del gasto recae en los procedimientos endoscópicos, cuyo uso se reduce de forma significativa en los pacientes que responden de manera temprana al tratamiento de primera línea.

Estos hallazgos resaltan la importancia de avanzar en el desarrollo de métodos no invasivos para la evaluación de la enfermedad, así como en la identificación de marcadores que permitan predecir la respuesta terapéutica.

La esofagitis eosinofílica (EEo) es una enfermedad inflamatoria crónica del esófago que provoca síntomas como dificultad para tragar o impactación de alimentos y que constituye la principal causa de disfagia en población pediátrica y adultos jóvenes. Aunque su prevalencia ha aumentado de forma notable en las últimas décadas, hasta ahora no se había analizado en Europa el impacto económico que supone para los sistemas sanitarios.

La investigación, publicada en ha sido llevada a cabo por personal investigador CIBER en el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (IDISCAM). El trabajo analizó datos de 302 pacientes diagnosticados en 2017 y 2018 incluidos en la plataforma europea multicéntrica EoE CONNECT.

El análisis, realizado desde la perspectiva del sistema público de salud y utilizando tarifas oficiales de 2018, reveló que el coste directo medio anual por paciente con EEo fue de 1.842,07 euros, una cifra que podría haber ascendido hasta los 2.074,55 euros en 2024 tras aplicar las correcciones del Índice de Precios al Consumo.

Las endoscopias digestivas altas, junto con las biopsias asociadas, constituyeron el principal componente del gasto, concentrando el 68 por ciento del coste total. A continuación, se situaron las consultas ambulatorias (15,9%) y los tratamientos farmacológicos (10,8%). Las visitas a urgencias y las hospitalizaciones representaron una proporción muy reducida del gasto total (0,3 % y 1,5%, respectivamente).

"El elevado peso de los procedimientos endoscópicos en el gasto sanitario pone de manifiesto el reto que supone para los sistemas de salud el manejo de la esofagitis eosinofílica", explica Alfredo J. Lucendo, investigador principal del estudio.

EDAD, GRAVEDAD Y RESPUESTA AL TRATAMIENTO INFLUYEN EN EL COSTE

El estudio identificó varios factores clínicos y demográficos que influyen de forma significativa en el coste sanitario durante el primer año tras el diagnóstico. Los pacientes pediátricos generaron un gasto medio superior (2.101,51 euros) al de los adultos (1.784,29 euros), debido principalmente al uso de recursos adicionales en las endoscopias, como anestesia y cuidados posteriores al procedimiento.

La gravedad de la enfermedad también tuvo un impacto relevante: los pacientes con afectación endoscópica moderada o grave presentaron costes más elevados que aquellos con formas leves. Asimismo, los hospitales de alto volumen registraron un mayor gasto medio por paciente, en parte por atender a un mayor número de niños y realizar más endoscopias por paciente.

Uno de los hallazgos más relevantes fue que los pacientes que respondieron al tratamiento de primera línea redujeron el coste anual en casi 370 euros por paciente, principalmente al evitar procedimientos médicos adicionales, especialmente endoscopias no urgentes. A pesar de ello, el 28 por ciento de los pacientes no alcanzó la remisión clínico-histológica durante el primer año tras el diagnóstico.

El personal investigador subraya que la elevada dependencia de procedimientos endoscópicos para el diagnóstico, la evaluación de la respuesta al tratamiento y el seguimiento de la enfermedad pone de manifiesto la necesidad de intensificar la investigación para desarrollar estrategias diagnósticas y de seguimiento menos invasivas y más coste-efectivas.

"Mejorar el abordaje de esta enfermedad no solo tendría un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes, sino que también contribuiría a un uso más eficiente y sostenible de los recursos del sistema sanitario", concluye Leticia Rodriguez-Alcolado, investigadora CIBEREHD y primera autora del estudio.