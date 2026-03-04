Desarrollan un tratamiento contra el VIH que logra recuperar el microbioma en casos avanzados

Profesional en el laboratorio de IrsiCaixa. - IRSICAIXA

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por IrsiCaixa, centro impulsado por la Fundación La Caixa y la Conselleria de Salud de la Generalitat, ha demostrado que el inicio del tratamiento antirretroviral con dolutegravir mejora el microbioma intestinal en personas con un diagnóstico tardío de VIH.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', asocia esta mejora a una reducción de la inflamación y una menor activación del sistema inmunitario, haciendo que el microbioma intestinal se asemeje más al de una persona sin VIH, informa IrsiCaixa en un comunicado de este miércoles.

Las conclusiones provienen de un ensayo clínico coordinado por el Hospital Clínic de Barcelona, que contó con 88 personas que habían sido identificadas en etapas avanzadas de la infección por VIH.

Al iniciar la terapia antirretroviral, los participantes fueron asignados aleatoriamente a recibir dolutegravir o bien la combinación darunavir/ritonavir, siempre junto con otros dos fármacos antirretrovirales, y fueron seguidos durante 2 años.

RESULTADOS

Ambos tratamientos lograron bloquear completamente el VIH y recuperar el número de células CD4+, las principales células del sistema inmunitario afectadas por el virus, confirmando su eficacia en el control de la infección.

No obstante, solo el tratamiento que incluía dolutegravir se asoció con un aumento de la riqueza y la diversidad del microbioma intestinal, de forma que dos años del tratamiento, se parecía "mucho más" al de las personas sin VIH.

El estudio refuerza la importancia de considerar el microbioma intestinal como elemento "clave" en el abordaje global del VIH y de avanzar hacia una recuperación más completa tras una infección avanzada.