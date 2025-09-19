Desarrollan un test que identifica rápidamente en la sangre el principal factor de riesgo del Alzheimer

Archivo - Imagen de recurso de una prueba del Alzheimer en sangre. - JARUN011/ISTOCK - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigación del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII), en colaboración con la empresa biotecnológica Biocross, han desarrollado 'e4Quant', un innovador análisis de sangre que permite identificar de forma rápida y precisa a las personas portadoras de la variante genética APOE4, el principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer.

En el marco del nuevo Día Mundial del Alzheimer, que se celebra este 21 de septiembre, el ISCIII ha informado sobre esta investigación que se publica en la revista 'Alzheimer's research & therapy'.

Según sus autores, el nuevo test, basado en una técnica bioquímica sencilla y fácilmente implementable en los laboratorios hospitalarios, ofrece una alternativa accesible, económica y con mayor sensibilidad y especificidad al genotipado tradicional.

"Sus resultados muestran una alta precisión para diferenciar entre personas portadoras y no portadoras, y gracias a la cuantificación de la proteína APOE4 permite distinguir entre portadores heterocigotos y homocigotos de e4, una información que facilita el estudio de rasgos genéticos asociados al riesgo de enfermedad. La capacidad de esta nueva herramienta permite mejorar la evaluación del riesgo frente al Alzheimer, facilita el estudio de nuevas estrategias terapéuticas denominadas antiamiloides, y abre nuevas vías para prevenir potenciales efectos adversos de los tratamientos", apuntan los investigadores.

Además, los resultados confirman que un subgrupo de las personas analizadas en el estudio presenta niveles inesperadamente bajos de APOE4, lo que plantea nuevos interrogantes sobre la posible heterogeneidad biológica de este gen y su posible impacto en la biología de la enfermedad de Alzheimer.

HACIA TRATAMIENTOS MÁS PERSONALIZADOS

Miguel Calero, investigador del ISCIII en la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC) y autor principal del estudio, explica que el test 'e4Quant' "en una herramienta prometedora para avanzar en la personalización del diagnóstico y los tratamientos frente al Alzheimer, minimizando así posibles complicaciones asociadas a la presencia de la variante APOE4".

Según añade, la investigación "ejemplifica el valor de la colaboración público-privada en la investigación biomédica, aunando los esfuerzos del sector público y empresarial para avanzar hacia una medicina más personalizada y segura en enfermedades neurodegenerativas".

El equipo de investigación, en el que también participan investigadores del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y de su Instituto de Investigación Sanitaria (IRYCIS), señala que se necesitan más estudios para investigar la importancia clínica de la variabilidad en la expresión del APOE e4 y su impacto en la progresión de la enfermedad y la respuesta al tratamiento.

CASI 24 MILLONES DE EUROS DESTINADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Asimismo, desde el ISCIII han comunicado que, entre 2018 y 2025, se han concedido un total de 140 ayudas por valor de 23,9 millones de euros para proyectos de investigación sobre Alzheimer (las cifras de este año aún son provisionales).

La mayoría de estas ayudas corresponden a la convocatoria de Proyectos de I+D+I en Salud (PI) de la Acción Estratégica en Salud (AES) del ISCIII, y también se reparten entre las convocatorias de Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS), Colaboración Internacional (AC), Investigación Clínica Independiente (ICI) y Proyectos de Medicina Personalizada (PMP).

Además, el ISCIII financia anualmente el Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (Fundación CIEN) y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), que tiene un área específica sobre enfermedades neurodegenerativas.

El ISCIII también tiene diversos laboratorios propios trabajando sobre enfermedades neurológicas - y, en concreto, Alzheimer-, todos ellos en la Unidad Funcional de Investigación en Enfermedades Crónicas (UFIEC).