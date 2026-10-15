Desarrollan una terapia experimental con ARNm y anticuerpos que neutraliza variantes del SARS-CoV-2 en ratones

Archivo - Estructura viral del hantavirus 3D, virus de ARN transmitido a los humanos a través de los excrementos de roedores. - QUANTIC69/ISTOCK - Archivo

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mediante la aplicación de la tecnología de ARNm y la ingeniería estructural, investigadores de Moderna Inc., la empresa de biotecnología estadounidense, han desarrollado una terapia avanzada con anticuerpos capaz de neutralizar el SARS-CoV-2 y, al mismo tiempo, limitar su capacidad para evadir el reconocimiento.

Esta terapia protegió a ratones contra infecciones con una variante Omicron que evade el sistema inmunitario y proporciona un modelo estructural para anticuerpos antivirales que puedan adaptarse a sus objetivos virales, que evolucionan constantemente. Los resultados se recogen en 'Science Translational Medicine'.

Si bien la pandemia de Covid-19 ha terminado, el SARS-CoV-2 sigue representando una amenaza para la salud pública y es especialmente peligroso para las personas con sistemas inmunitarios debilitados, quienes no pueden beneficiarse plenamente de las vacunas. Las terapias con anticuerpos son cruciales para estos grupos de alto riesgo, ya que pueden unirse al virus y neutralizarlo sin necesidad de inmunidad inducida por la vacuna. Sin embargo, al igual que otros virus, el SARS-CoV-2 evoluciona constantemente, y rápidamente aparecieron variantes capaces de evadir la primera generación de terapias con anticuerpos. Esta evasión también ha dificultado el desarrollo de anticuerpos de nueva generación, por lo que se necesitan nuevos enfoques.

En este estudio, los investigadores utilizaron un cribado de alto rendimiento y aislaron varios anticuerpos de llamas capaces de neutralizar las variantes XBB.1.5 y JN.1 del SARS-CoV-2. Así, modificaron estos candidatos principales para convertirlos en anticuerpos biespecíficos más potentes, capaces de dirigirse a múltiples sitios de la misma proteína. Además, introdujeron modificaciones estructurales que permiten la administración simultánea de múltiples anticuerpos mediante ARNm.

Esta estrategia de ARNm maximiza la capacidad de los anticuerpos para atacar el SARS-CoV-2 a medida que evoluciona, y podría reducir los elevados costes y la complejidad de fabricación que han frenado las terapias con anticuerpos biespecíficos anteriores. La plataforma neutralizó una amplia gama de variantes históricas y actuales del SARS-CoV-2 en suero y protegió a ratones contra infecciones con XBB1.5. "Esta plataforma podría tener aplicaciones en otras áreas terapéuticas donde se desee una amplia cobertura antigénica, resistencia al escape o la interacción simultánea con múltiples dianas asociadas a la enfermedad", concluyen los autores.

DOI: 10.1126/scitranslmed.aeh1292