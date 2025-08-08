Desarrollan un sistema molecular con potencial para reconocer dianas de ADN asociadas al cáncer

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la USC (CiQUS) ha logrado desarrollar un sistema molecular con potencial para reconocer dianas de ADN asociadas al cáncer.

Así, tal y como ha destacado la USC en una nota de prensa, los investigadores han conseguido diseñar una nueva molécula que se autoensambla formando un material fibroso que permanece en estado latente hasta que, en presencia de iones de cobalto, adopta una disposición tridimensional definida que le permite encajar con precisión en la cavidad central de esta conformación del ADN.

El trabajo ha estado liderado por el catedrático de la USC Miguel Vázquez López e introduce una nuevo paradigma en el reconocimiento selectivo de estructuras alternativas de ADN a partir de reservorios latentes, con potencial aplicación en terapias dirigidas contra el cáncer.

La base de este sistema es una pequeña molécula peptídica, llamada BTMA-1, que en condiciones fisiológicas se autoorganiza espontáneamente formando fibras helicoidales supramoleculares.

Sin embargo, al entrar en contacto con iones metálicos --como el cobalto--, estas fibras sufren una transformación estructural: se desensamblan y generan helicatos peptídicos biológicamente activos, capaces de reconocer el ADN de tres vías.

"Esta conversión controlada representa un avance clave hacia materiales funcionales que se activan mediante estímulos externos y desempeñan funciones biológicas específicas", ha explicado el investigador.

PRECURSORES INACTIVOS

Asimismo, la USC ha señalado que uno de los aspectos más novedosos del estudio es que estas fibras helicoidales actúan como precursores inactivos: estructuras estables y temporales que, en presencia del estímulo adecuado, liberan de forma controlada las unidades activas (los helicatos) necesarias para el reconocimiento del ADN de tres vías.

Este comportamiento, inédito hasta el momento en este tipo de polímeros supramoleculares, permite diseñar sistemas capaces de almacenar su función biológica hasta que es necesaria, una idea con implicaciones relevantes en entornos celulares complejos.

Sobre su traslado al entorno clínico, la Universidade ha indicado sus aplicaciones biomédicas todavía están "lejos" de trasladarse a este entorno, aunque el avance "sienta las bases de una nueva estrategia molecular, adaptable y sensible al entorno, que podría permitir en el futuro el control espacio-temporal de las interacciones entre moléculas y ADN en terapias anticancerígenas dirigidas".

De este modo, el trabajo abre nuevas posibilidades en la interfaz entre la química biológica y los materiales moleculares y refuerza el potencial de la química supramolecular como herramienta para diseñar sistemas con un comportamiento programable.