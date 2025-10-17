Desarrollan un sistema de IA que mejora la predicción de la recurrencia del cáncer de mama

De izquierda a derecha, Domènec Puig, Adnan Khalid y Hatem A. Rashwan, investigadores del estudio. - URV

Integra datos de imágenes médicas e información clínica

TARRAGONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo investigador liderado por la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona ha desarrollado un sistema que combina datos clínicos y de resonancias magnéticas para identificar mejor el riesgo de la reaparición del tumor en cáncer de mama.

En concreto, el modelo integra datos de imágenes médicas e información clínica para calcular el riesgo de reaparición del tumor "de forma más esmerada e interpretativa, con un elevado nivel de precisión", informa la URV en un comunicado de este viernes.

A diferencia de los sistemas actuales, que solo analizan las características específicas del tumor, el nuevo enfoque también tiene en cuenta otras variables como el tejido mamario que le rodea, lo que permite al modelo captar patrones "muy sutiles" como la simetría entre ambas mamas o la textura interna del tumor.

En las pruebas realizadas con más de 500 pacientes el sistema alcanzó un "alto nivel de precisión global", de los más elevados entre todos los modelos probados hasta ahora, y demostró una mayor sensibilidad para identificar casos con riesgo real de recaída.

El investigador principal del proyecto y miembro del Departamento de Ingeniería Informática y Matemáticas de la URV, Domènec Puig, ha apuntado que la sensibilidad es "clave", ya que permite reducir falsos negativos y evitar que se pasen por alto pacientes que podrían necesitar un seguimiento o tratamiento adicional.

ESCALABLE E INTERPRETABLE

El modelo es "escalable, interpretable y potencialmente aplicable" a hospitales sin necesidad de pruebas genéticas invasivas o muy costosas.

"Esperamos en un futuro validar esta herramienta con datos de más centros para garantizar su aplicación clínica a gran escala", ha apuntado Puig.