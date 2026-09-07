Desarrollan un sistema con IA para detectar la enfermedad de Chagas en tiempo real en el móvil

Archivo - Parásito Chagas. - ESTEBAN BAUS - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores e investigadoras del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la compañía Spotlab, la Universidad Mayor de San Simón de Bolivia, el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII) y la Fundación Mundo Sano han creado una inteligencia artificial (IA) que detecta el parásito en tiempo real con un teléfono móvil acoplado a un microscopio.

Normalmente, el examen para su detección "requiere de personal especializado y mayor tiempo para el reconocimiento de estos parásitos, y en muchas zonas afectadas con establecimientos de salud de baja complejidad, se cuenta con un solo personal de laboratorio con escasa o nula experiencia, que imposibilita realizar un control cruzado para la identificación del parásito y confirmar el resultado, lo cual dificulta el diagnóstico", explica la doctora Mary Cruz Torrico, de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, Bolivia.

Para superar estas limitaciones, investigadores del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, la compañía de IA para diagnóstico e investigación biofarmacéutica SpotLab, la UPM, el Área de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBERBBN) del CIBER-ISCIII, la Universidad Mayor de San Simón (Cochabamba, Bolivia) y la Fundación Mundo Sano, han desarrollado un sistema portátil de inteligencia artificial (IA) capaz de detectar y contar los parásitos de Chagas en tiempo real.

El sistema acopla la cámara de un teléfono móvil al ocular de un microscopio óptico convencional mediante un adaptador impreso en 3D y ejecuta los modelos de IA en el propio móvil, sin necesidad de conexión a internet ni de equipos costosos. Los resultados del estudio se han publicado en la revista científica PLOS Neglected Tropical Diseases y los modelos de IA están disponibles de forma abierta para que la comunidad científica pueda descargarlos y probarlos.

DIAGNÓSTICO CON POCOS RECURSOS

"Lo que hace unos años podía parecer ciencia ficción hoy empieza a ser una realidad. La suma de experiencia en parasitología, microscopía, ingeniería e inteligencia artificial ha permitido reinventar el uso de una herramienta tan clásica como el microscopio. Ahora tenemos por delante otro reto fundamental: trasladar este desarrollo desde la publicación científica a su utilización en condiciones reales, allí donde más se necesita", señala la doctora María Flores-Chavez, investigadora principal del proyecto en el ISCIII.

Para entrenar y validar el sistema, el equipo investigador ha utilizado muestras humanas de sangre y de líquido cefalorraquídeo procedentes de Bolivia, además de muestras de modelos animales. El modelo principal alcanzó una precisión en torno al 86% en muestras humanas y analiza cada imagen en unos 350 milisegundos.

En una prueba piloto en laboratorio, en la que una persona examinaba las muestras con el móvil, el sistema detectó más del 96% de los parásitos presentes, una sensibilidad muy alta que lo hace especialmente útil como herramienta de cribado. El especialista humano mantiene siempre la última palabra y revisa las detecciones.

"El análisis se realiza directamente en un teléfono móvil conectado a un microscopio convencional, sin necesidad de conexión a internet ni de equipamiento costoso. Esto permite acercar el diagnóstico a entornos con recursos limitados y facilitar su acceso en cualquier parte del mundo", la doctora Lin Lin, investigadora principal del proyecto por parte de SpotLab.

La doctora María Jesús Ledesma, investigadora principal del proyecto por parte de la Universidad Politécnica de Madrid, destaca que esta innovación tiene un enorme potencial para mejorar el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad de Chagas, especialmente en entornos con recursos limitados. "Además, su diseño modular permite adaptarla a la detección de otros parásitos y enfermedades, lo que la convierte en una solución escalable para hacer frente a las enfermedades tropicales desatendidas, en línea con los objetivos marcados por la Organización Mundial de la Salud", concluye.

CHAGAS: MÁS DE 10.000 MUERTES CADA AÑO

Unos 8 millones de personas padecen Chagas, una enfermedad parasitaria potencialmente mortal endémica en América Latina. La enfermedad de Chagas, o tripanosomiasis americana, está causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Causa más de 10.000 muertes cada año y más de 100 millones de personas están en riesgo de contraerla.

Es endémica en 21 países de América Latina y se transmite sobre todo por las heces de las chinches triatominas (vinchucas), pero también a través de alimentos contaminados, de madre a hijo o por transfusiones. En su fase aguda, cuando hay muchos parásitos circulando, la enfermedad puede diagnosticarse observando al microscopio una muestra de sangre o, en algunos casos -como en personas inmunodeprimidas-, de líquido cefalorraquídeo.