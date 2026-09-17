Desarrollan un sistema de alertas para detectar toxicidades hepáticas causadas por medicamentos

El Clínic-Idibaps de Barcelona desarrolla un sistema de alertas para detectar toxicidades hepáticas causadas por medicamentos - CLÍNIC-IDIBAPS

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona y el Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra ha desarrollado un sistema de alertas para identificar de manera precoz posibles casos de toxicidad hepática causada por medicamentos en el ámbito de la atención primaria.

El trabajo, publicado en la revista 'Clinical Gastroenterology and Hepatology', muestra que este tipo de lesiones hepáticas tienen una incidencia de unos 10 casos por cada 100.000 habitantes y año, y que su detección primeriza permite evitar complicaciones y favorecer una recuperación completa, informa el Idibaps en un comunicado.

El equipo investigador siguió de forma prospectiva una población de 91.798 adultos atendidos en tres centros de atención primaria de Barcelona e implementó un sistema de alertas que se activaba automáticamente cuando las analíticas detectaban determinadas alteraciones de las encimas hepáticas.

Cada caso identificado era revisado posteriormente por especialistas en hepatología para determinar la causa y, durante los dos años de estudio, se detectaron 20 casos confirmados de toxicidad hepática relacionada con medicamentos.

Los resultados muestran que los principales medicamentos responsables de daño hepático fueron los analgésicos, las estatinas y los suplementos dietéticos o herbarios, y todos los casos detectados fueron leves y se resolvieron completamente tras suspender el medicamento causante, sin necesidad de hospitalización.