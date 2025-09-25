Desarrollan un nuevo antiviral que frena el herpes simple incluso en cepas resistentes a los tratamientos actuales

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo internacional de investigadores, liderado desde el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM-CSIC-UAM), centro mixto del CSIC, organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha identificado un nuevo compuesto con gran potencial como fármaco antiviral contra el virus del herpes simple.

Inspirado en un medicamento ya utilizado contra la gripe, el nuevo candidato, denominado LN-7, bloquea el proceso mediante el cual este virus empaqueta su material genético, un paso indispensable para formar nuevas partículas virales y propagarse en el organismo. El nuevo compuesto consigue actuar incluso frente a cepas que han desarrollado resistencia a los tratamientos actuales, que solo controlan los brotes sin eliminar el virus.

El hallazgo, publicado en la revista 'Advanced Science', representa un avance significativo en la búsqueda de tratamientos alternativos para esta infección persistente y, en muchos casos, resistente a los medicamentos disponibles.

El nuevo candidato, denominado LN-7, pertenece a una familia de moléculas inspiradas en la estructura del baloxavir marboxil, un medicamento antigripal aprobado en varios países. A diferencia de los antivirales clásicos como el aciclovir -que actúan sobre la ADN polimerasa viral-, LN-7 bloquea un proceso distinto y crítico, concretamente la actividad de la nucleasa que participa en el empaquetamiento del genoma viral dentro de las partículas infecciosas.

Este mecanismo convierte a LN-7 en un antiviral "primero en su clase", ya que nunca antes se había demostrado eficacia frente a esta diana terapéutica en el contexto de las infecciones por herpesvirus. Según los autores, este tipo de estrategia no solo amplía las opciones de tratamiento, sino que también puede ayudar a combatir el creciente problema de la resistencia a los fármacos antivirales convencionales.

Según señalan los investigadores "los resultados son prometedores", ya que LN-7 demostró actividad antiviral en células infectadas y también en modelos animales (ratones) con infección por HSV-1. Además, mostró eficacia frente a cepas resistentes a aciclovir, lo que subraya su potencial como tratamiento de segunda línea o en combinación con otros antivirales.

"Nuestros resultados muestran que LN-7 no solo es efectivo frente a infecciones por el virus del herpes simple, sino que lo hace mediante un mecanismo completamente nuevo", señala investigador del CBM y coordinador del estudio, el doctor Luis Menéndez-Arias.

"Al bloquear el empaquetamiento del genoma viral, abrimos la puerta a una nueva clase de antivirales que podrían complementar o sustituir a los actuales tratamientos en casos de resistencia o toxicidad. Esto representa un avance conceptual importante en la lucha contra los herpesvirus", afirma.

El siguiente paso será profundizar en los estudios de toxicidad, biodisponibilidad y eficacia en modelos más complejos antes de considerar ensayos clínicos en humanos. Aun así, afirman "el descubrimiento marca un hito en la investigación de nuevos antivirales y abre la posibilidad de diseñar terapias dirigidas al empaquetamiento del genoma viral, una diana hasta ahora inexplorada".

LIMITACIONES DE LOS TRATAMIENTOS ACTUALES

El virus del herpes simple, tanto el tipo 1 (HSV-1) como el tipo 2 (HSV-2), causa infecciones crónicas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Aunque los fármacos como aciclovir, valaciclovir o famciclovir son ampliamente utilizados y eficaces para controlar los síntomas y su capacidad para reducir los brotes, no eliminan el virus del organismo. Además, el uso prolongado, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, puede favorecer la aparición de cepas resistentes.

En los casos donde los antivirales de primera línea no funcionan, se recurren a opciones de segunda línea como cidofovir o foscarnet. Sin embargo, estos fármacos presentan efectos secundarios graves que limitan su aplicación. De ahí la urgencia de explorar nuevas moléculas con mecanismos de acción distintos y perfiles de seguridad más favorables.

Un candidato a futuro medicamento LN-7 representa una oportunidad única para diversificar el arsenal terapéutico contra el herpes simple. Su eficacia en estudios preclínicos sugiere que podría ser útil tanto en monoterapia como en tratamientos combinados con otros antivirales, lo que aumentaría la probabilidad de éxito clínico y reduciría el riesgo de aparición de resistencias.

El trabajo ha sido dirigido por el doctor Menéndez-Arias y ha contado con la participación de los grupos del doctor José Antonio López-Guerrero (CBM-CSIC-UAM), del doctor Federico Gago (Universidad de Alcalá) y de investigadores de la Universidad de Shandong en Jinan (China). Esta colaboración internacional ha permitido unir conocimientos en biología molecular, virología estructural y diseño de fármacos.