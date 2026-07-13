Desarrollan una nanoterapia para mejorar la eficacia del tratamiento en cáncer de mama triple negativo

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VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coliderado por el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València y la Universitat Politècnica de València (UPV) ha permitido desarrollar una estrategia terapéutica innovadora basada en nanotecnología dirigida a mejorar la eficacia del tratamiento en cáncer de mama triple negativo, uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad y con menos opciones terapéuticas específicas.

El trabajo, cuyos resultados se han publicado en la revista Biomaterials Research, ha sido fruto de la colaboración entre el Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama de Incliva y el Grupo de Investigación en Nanomateriales y Sensores (NanoSens) del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM) de la UPV, que forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN), del Instituto de Salud Carlos III.

Según explica el doctor Juan Miguel Cejalvo, investigador principal del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama de INCLIVA, perteneciente al área de Cáncer del CIBER (CIBERONC) y oncólogo del Hospital Clínico Universitario de València, "las terapias actuales en cáncer de mama se centran principalmente en las células tumorales, pero el microambiente tumoral juega un papel clave en la progresión del cáncer, la resistencia a tratamientos y la inmunosupresión".

"En particular, los fibroblastos asociados al cáncer (CAFs) contribuyen activamente a estos procesos y representan una diana terapéutica prometedora", ha indicado.

Dentro de los subtipos del cáncer de mama, el triple negativo es uno de los más agresivos, con alta capacidad metastásica y peor pronóstico. Representa aproximadamente entre el 15% y el 20% de los casos y tiene menos opciones terapéuticas específicas, por lo que el desarrollo de nuevas estrategias que actúen también sobre el microambiente tumoral supone un avance relevante y necesario, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

NANODISPOSITIVO HASTA EL TUMOR

A diferencia de las terapias convencionales, que actúan principalmente sobre las células tumorales, este estudio se centra también en el entorno que rodea al tumor, conocido como microambiente tumoral.

En particular, los investigadores han puesto el foco en los fibroblastos asociados al cáncer, unas células que favorecen el crecimiento del tumor, contribuyen a la resistencia a los tratamientos y dificultan la respuesta del sistema inmunitario.

Para abordar este problema, el equipo ha desarrollado una innovadora nanoterapia basada en un nanodispositivo que transporta doxorrubicina -una quimioterapia ampliamente utilizada para el tratamiento de cáncer de mama triple negativo- directamente hacia el tumor.

"Las nanopartículas están diseñadas para reconocer de forma específica una proteína presente en los fibroblastos asociados al cáncer (FAP-a), que son las células más abundantes del tejido que rodea al tumor y desempeñan un papel clave en su crecimiento, diseminación y resistencia a los tratamientos", comenta Ramón Martínez-Máñez investigador del grupo del Instituto Interuniversitario de Investigación de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico y del CIBER-BBN.

Estas células también contribuyen a dificultar la llegada de los fármacos al tumor y a debilitar la respuesta del sistema inmunitario. Por ello, dirigir el tratamiento hacia los fibroblastos que expresan FAP-a permite actuar sobre uno de los principales motores del tumor y mejorar la eficacia terapéutica de forma más precisa.

EVALUADO EN MODELOS EXPERIMENTALES

La eficacia de esta estrategia se ha evaluado utilizando distintos modelos experimentales, que incluyen células tumorales, fibroblastos obtenidos de pacientes y organoides derivados de pacientes, que son modelos de laboratorio derivados de tumores y que reproducen de forma más fiel la complejidad de la enfermedad.

Además, se ha analizado su efecto en modelos animales de cáncer de mama triple negativo, lo que ha permitido estudiar su comportamiento en un contexto más cercano a la enfermedad real.

La doctora Iris Garrido, investigadora posdoctoral del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama de INCLIVA, CIBER-BBN y última firmante del artículo, destaca que "los resultados muestran que esta nanoterapia es capaz de dirigirse selectivamente al entorno tumoral, reducir el crecimiento del tumor, favorecer la eliminación de células cancerosas y modificar el microambiente para hacerlo menos favorable al desarrollo del cáncer".

"Asimismo, se observa una activación del sistema inmunitario, con un aumento de las células defensivas y una disminución de aquellas que favorecen la progresión tumoral", ha añadido.

Uno de los aspectos más relevantes de este trabajo es que, al tratarse de una terapia dirigida, permite reducir los efectos secundarios asociados a la quimioterapia convencional. En particular, la doxorrubicina puede provocar toxicidad cardíaca, mientras que este nanodispositivo la transporta de forma más específica al tumor, disminuyendo su impacto sobre tejidos sanos y reduciendo así la toxicidad sistémica.

En conjunto, este estudio representa "un avance significativo en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para el cáncer de mama triple negativo, ya que combina la eliminación de las células tumorales con la modificación de su entorno y la activación del sistema inmunitario, abriendo nuevas vías hacia tratamientos más eficaces y seguros en el futuro", concluye el doctor Cejalvo.

Los próximos pasos incluyen la optimización del nanodispositivo y la validación en modelos más complejos, con el objetivo de avanzar hacia una posible aplicación en pacientes. Este trabajo ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Universitat Politècnica de València, el Programa de Materiales Avanzados, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU y la Generalitat Valenciana.