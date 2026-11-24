La UCAM y el IMIB desarrollan un modelo de IA que predice la pérdida de peso tras la cirugía bariátrica - UCAM

MURCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, junto con la Universidad de Extremadura, han desarrollado un modelo de inteligencia artificial capaz de predecir la pérdida de peso de los pacientes tras someterse a una cirugía bariátrica, a partir de datos clínicos, metabólicos y de su microbiota intestinal.

El estudio, publicado en la revista 'International Journal of Surgery', ha analizado la evolución de 143 pacientes sometidos a un bypass gástrico durante dos años, con el objetivo de identificar qué características previas a la intervención pueden anticipar una mayor pérdida de peso y facilitar un seguimiento personalizado.

Los resultados muestran que 94 pacientes consiguieron perder al menos el 30% de su peso inicial durante el primer año, mientras que 83 alcanzaron o mantuvieron ese porcentaje de pérdida a los 24 meses, según ha informado la UCAM.

Entre los factores identificados destacan indicadores relacionados con la inflamación y el metabolismo, como la proteína C reactiva y la colinesterasa. Asimismo, los investigadores observaron que los pacientes que lograron una mayor pérdida de peso presentaban antes de la operación una mayor diversidad de la microbiota intestinal.

En concreto, el estudio identificó familias bacterianas como Beijerinckiaceae, Lactobacillaceae y Peptostreptococcaceae, cuya presencia se relacionó con la evolución posterior de los pacientes.

La investigación ha estado liderada por los doctores Juan José Hernández-Morante, de la UCAM, y Bruno Ramos Molina, del IMIB. Hernández-Morante ha señalado que el trabajo permite disponer de "una herramienta de gran utilidad clínica", ya que puede ayudar a la toma de decisiones en pacientes con casos graves de obesidad.

Entre los próximos pasos, el investigador ha destacado la necesidad de validar los resultados en otros centros con un mayor número de pacientes y profundizar en el papel de la microbiota intestinal para poder generalizar las observaciones.