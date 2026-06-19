Desarrollan un método rápido y portátil para detectar en orina un fármaco contra el cáncer de mama

Grupo de investigación. - UCLM

ALBACETE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha, pertenecientes al grupo SAMAN (Automatización, Simplificación y Miniaturización de Procesos Analíticos), del Instituto Regional de Investigación Científica Aplicada (IRICA), ha desarrollado un método rápido y portátil para detectar en orina alpelisib, un medicamento utilizado en el tratamiento de determinados tipos de cáncer de mama.

La nueva metodología podría facilitar un control más sencillo e individualizado del fármaco, contribuyendo a ajustar las dosis y mejorar la seguridad de los pacientes, informa en nota de prensa la institución académica.

El trabajo realizado por los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) combina un dispositivo portátil de espectroscopía Raman con nanobarras de plata que amplifican la señal del fármaco y permiten identificarlo en pocos minutos.

Tal y como se recoge en el estudio, la técnica ha demostrado resultados fiables para las concentraciones del fármaco antitumoral alpelisib esperadas en pacientes y una buena concordancia con métodos analíticos de referencia como la espectrometría de masas.

"Este aspecto es clave, ya que estos métodos tradicionales, aunque muy precisos, suelen ser más costosos, lentos y requieren equipamiento especializado", indican.

La investigación responde a una necesidad ligada a la medicina personalizada. Como detallan, el alpelisib puede producir efectos adversos frecuentes, como alteraciones metabólicas o problemas gastrointestinales, y su comportamiento puede variar entre pacientes, por lo que un seguimiento individualizado resulta especialmente útil, como subrayan. Además, el empleo de orina como muestra facilita la realización de controles periódicos mediante un procedimiento no invasivo.

Otro de los aspectos destacados del método es su menor impacto ambiental, ya que reduce el consumo de reactivos y energía respecto a las técnicas tradicionales, en línea con los principios de la química analítica sostenible.

Aunque la metodología todavía presenta desafíos, como minimizar la influencia de la matriz biológica y optimizar los materiales empleados, los investigadores destacan que este tipo de tecnologías ya se está aplicando al análisis de otros fármacos y biomarcadores, lo que abre la puerta a futuras aplicaciones en el ámbito biomédico.

El estudio pone de manifiesto el potencial de las tecnologías portátiles para complementar las técnicas de laboratorio convencionales y avanzar hacia herramientas de diagnóstico y seguimiento más rápidas, accesibles y adaptadas a las necesidades de la medicina personalizada.