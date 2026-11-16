Desarrollan un método para estudiar las células del timo, clave para el sistema inmunitario

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MADRID 16 (EUROPA PRESS)

En un nuevo estudio del Laboratorio Cold Spring Harbor (Estados Unidos) publicado en la revista 'Journal of Immunology' se ha desarrollado un método fiable para extraer, identificar y clasificar las células epiteliales tímicas (TEC). El equipo utilizó este método para identificar una población distinta de TEC.

En lo profundo del tórax humano, la glándula timo alberga un entorno fundamental para el desarrollo de las células inmunitarias. Depende de unas células "maestras" poco comunes que instruyen a las células T inmunitarias para atacar a los invasores extraños, evitando al mismo tiempo que ataquen los tejidos sanos.

Estas células epiteliales tímicas (CET) constituyen menos del uno por ciento del total de células de la glándula. Las CET son tan difíciles de estudiar que los laboratorios de investigación han dedicado décadas a intentar ponerse de acuerdo sobre cómo estudiarlas adecuadamente.

La profesora adjunta del Laboratorio Cold Spring Harbor, Hannah Meyer, y su equipo desarrollaron un método fiable para extraer, identificar y clasificar las células epiteliales tímicas (TEC). El equipo utilizó este método para identificar una población distinta de TEC.

El timo es fundamental para la salud humana debido a su impacto en la longevidad y la capacidad de combatir el cáncer. Sin métodos estandarizados y fiables, los investigadores "no pueden avanzar significativamente en la comprensión de un aspecto tan importante de la salud humana", asegura Meyer.

Separar las células epiteliales tímicas del tejido del timo no es tarea fácil, ya que estas células tienden a adherirse mucho. Los laboratorios no cuentan con un método universal para separarlas del tejido circundante. En cambio, muchos tienen sus propios métodos, cortando el órgano en diferentes proporciones de enzimas y clasificando las células. "Aunque usemos los mismos reactivos, simplemente no podemos reproducir el resultado", cuenta Meyer.

En su estudio más reciente, el equipo de Meyer partió de 15 muestras de timo humano. Para establecer un método estandarizado, evaluaron la cantidad de tejido necesaria para un análisis preciso, probaron diversas formulaciones enzimáticas y determinaron qué marcadores distinguirían mejor los diferentes tipos de células. Finalmente, establecieron un panel de siete marcadores que cualquier laboratorio puede adoptar fácilmente.

El objetivo era recomendar un estándar mínimo que permitiera una mayor reproducibilidad de la investigación", explica Meyer. El equipo anima a los laboratorios de inmunología a adoptar estos protocolos para que la comunidad científica pueda colaborar de forma más eficaz. Esto también se aplica a los laboratorios clínicos.

Dado que el timo entrena a todo el arsenal de células inmunitarias del cuerpo, la disfunción tímica es la raíz de numerosas enfermedades, desde la diabetes tipo 1 hasta la artritis. La falta de métodos estandarizados ha dificultado durante mucho tiempo la investigación necesaria. "Si comprendemos la base molecular de la glándula timo, podremos entender mejor su regeneración y contribuir a mejorar los resultados de salud", informa Meyer.

"Me gustaría pensar que hemos contribuido, aunque sea modestamente, a garantizar la reproducibilidad en la investigación biomédica", añade Yong Lin, investigador postdoctoral del laboratorio de Meyer y primer autor del estudio.

Más allá del estudio de un solo órgano, el laboratorio de Meyer también ha desarrollado un enfoque más estandarizado para la investigación en genómica humana. Su nueva herramienta computacional, plinkQC, limpia y procesa conjuntos de datos genéticos para estudios de poblaciones enteras, teniendo en cuenta tanto las estimaciones de parentesco como la calidad de las muestras. Si bien se trata de un área de estudio diferente, el razonamiento detrás de ambos proyectos es el mismo: una experimentación más reproducible se traduce en una investigación más fiable.