Desarrollan hidrogeles de colágeno de atún que facilitan la liberación de fármacos contra cáncer de mama

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar de expertos de varias universidades y centros de investigación españoles ha desarollado hidrogeles a partir de colágeno de atún que han demostrado potencial en la liberación localizada de fármacos contra el cáncer de mama, lo que abre la puerta a terapias más precisas y localizadas contra la enfermedad que mejoren la calidad de vida de los pacientes.

Según ha explicado la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), participante en el estudio a través de una investigadora, estos hidrogeles son biocompatibles y biodegradables, además de poseer una estructura y consistencia que les permiten ser inyectados. Todo ello hace que sean buenos candidatos para encapsular fármacos que puedan ser administrados precisamente donde se necesiten liberar para acciones controladas y precisas.

El trabajo, publicado en el 'European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics', ha contado con la colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Vigo, el Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, el Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, la Fundación Jiménez Díaz y el sincrotrón ALBA para evaluar la posible aplicación médica de los hidrogeles.

El grupo de especialistas, que incluye expertos biomateriales, química, física, biología celular y oncología experimental, ha trabajado con dos compuestos dirigidos al tratamiento del cáncer de mama, el inhibidor BET JQ1 y el PROTAC MZ1, y ha simulado en el laboratorio mediante reología una inyección con el hidrogel. Así, ha verificado que el material fluye y que, una vez depositado, se estabiliza nuevamente en el cuerpo.

En estudios 'in vitro' utilizando tres líneas celulares de cáncer de mama, los fármacos encapsulados en el hidrogel permanecieron activos, redujeron la viabilidad y migración celular, y promovieron la apoptosis, con resultados similares a los compuestos en el caso libre. La formulación también alivia los inconvenientes de baja solubilidad y potencial toxicidad sistémica.

Este trabajo establece bases científicas para la investigación de terapias más precisas y localizadas contra el cáncer, con la opción de disminuir los efectos secundarios y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además, el colágeno producido a partir de los subproductos de la industria pesquera contribuye a la utilización de recursos naturales que de otro modo serían marginados y subutilizados, en línea con las técnicas de sostenibilidad y economía circular en biomedicina.

"Este trabajo sienta las bases para estudios posteriores en modelos 3D y pruebas en animales para determinar la seguridad, degradación, retención y distribución, así como el grado en que el sistema puede ser utilizado para la medicina de precisión y tratamientos localizados en sitios específicos que pueden llevar a otros usos", ha explicado la investigadora de la UPM Carolina Hermida.