Desarrollan una herramienta que predice donde los genomas producen cáncer

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por el investigador Pedro Martínez, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), centro mixto de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Andalucía, ha desarrollado una herramienta que permite predecir los sitios en el genoma donde se generan compuestos, llamados 3R, asociados al origen del cáncer.

Según una nota de prensa de la UPO, los resultados del estudio, publicados recientemente en la revista NAR Genomics and Bioinformatics, han permitido realizar predicciones específicas del genoma en mamíferos a través de información de secuencia y señales de secuenciación, contribuyendo en el avance de la comprensión biológica del genoma.

El equipo de científicos, compuesto por Thomas Vanhaeren y Federico Divina de la UPO, Ludovica Cataneo de la Universidad de Bologna y Pedro Martínez del CABD, ha realizado un enfoque bioinformático para estudiar esta dinámica de los sitios en el genoma donde se originan los bucles 3R, considerando las diferencias entre tipos celulares.

En esta línea, dentro de las células, la información genética se encuentra en diversas formas como el ADN, el cual es capaz de copiarse en forma de ARN en un proceso que se conoce como transcripción. Si durante el proceso de transcripción se acumulan híbridos de ADN y ARN, se genera una fuente significativa de inestabilidad genómica asociada al origen del cáncer.

Por su parte, uno de los investigadores del estudio, Pedro Martínez, ha destacado que la nueva herramienta permite "generar mapas virtuales específicos de tipos celulares y tejidos" al utilizar "datos de secuenciación masiva". "Hasta ahora, las herramientas para predecir las estructuras 3R, asociadas al origen del cáncer, se basaban únicamente en la secuencia de ADN, la cual es esencialmente la misma en todo el organismo. Esta limitación impedía predecir la formación de híbridos en tipos celulares específicos", ha indicado.

Según ha indicado la UPO, el estudio ha revelado una alta precisión de esta herramienta en las predicciones. La "alta precisión del predictor" hace posible anticipar los sitios de formación de híbridos de ADN y ARN sin necesidad de llevar a cabo los correspondientes experimentos de localización genómica, lo que puede facilitar el estudio de las bases moleculares de estas estructuras.

Además, este estudio ha generado predicciones genómicas en 51 sistemas de mamíferos a partir de ENCODE, a las que la comunidad científica puede acceder "fácilmente" ayudando al resto de investigación a avanzar en su comprensión de la biología de estos sitios 3R asociados al origen del cáncer. "La alta precisión de nuestro predictor hace posible anticipar los sitios de formación de híbridos de ADN y ARN sin necesidad de llevar a cabo los correspondientes experimentos de localización genómica, lo que puede facilitar el estudio de las bases moleculares de estas estructuras", culmina Pedro Martínez.