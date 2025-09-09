Desarrollan una herramienta de IA que identifica cómo el cerebro se orienta en el espacio

Investigadores desarrollan una IA que identifica cómo el cerebro se orienta en el espacio - HOSPITAL DEL MAR

Los investigadores analizaron más de 7.000 neuronas del hipocampo

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinar coordinado por el Hospital del Mar Research Institute ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial (IA) que ha permitido identificar cómo diferentes familias de interneuronas cooperan en construir el sistema de orientación del cerebro, usado para representar el entorno y aprender a moverse en él.

La herramienta, cuyo estudio ha publicado la revista 'Science', es capaz de clasificar neuronas según su actividad eléctrica a partir de su respuesta a la luz, informa el Hospital del Mar este martes en un comunicado.

La investigación cuenta con la colaboración de la Universidad de Nueva York (NYU) y la participación del Instituto de Neurociencias de Alicante (INA) y la Universidad Cardenal Herrera-CEU, informa el Hospital del Mar este martes en un comunicado.

Los investigadores analizaron el comportamiento de más de 7.000 neuronas del hipocampo y de la corteza cerebral de ratones mientras realizaban una tarea de navegación.

Gracias a esta herramienta, pudieron asignar a cada neurona una identidad celular según su familia de origen, y en su análisis muestra que estas familias neuronales cumplen funciones específicas y complementarias: unas regulan la precisión del mapa, otras su estabilidad y otras permiten adaptarlo a los cambios del entorno.

"Esta línea de trabajo esta redefiniendo nuestra comprensión del cerebro: no como una tábula rasa que simplemente registra lo que llega a través de los sentidos, sino como un sistema que produce acciones a partir de circuitos modelados por la evolución y refinados por el aprendizaje", ha explicado el coordinador del proyecto y responsable del Laboratorio de Computación Neural, Manuel Valero.

El equipo utilizó modelos animales modificados genéticamente en los que cada familia de neuronas expresaba una proteína sensible a la luz, lo que permitió activar selectivamente estos grupos neuronales y registrar su actividad durante el comportamiento espontáneo y el reposo.

HERRAMIENTA DISPONIBLE

Estos datos sirvieron para estrenar una IA capaz de distinguir las diferentes familias neuronales a partir de la actividad registrada en el cerebro, una herramienta disponible en abierta y que puede aplicarse al estudio de otras regiones del cerebro.

El siguiente paso del equipo investigador es utilizarla para analizar cómo se ve alterado el funcionamiento de los circuitos neuronales en enfermedades como el Alzheimer, la epilepsia, la depresión mayor o el síndrome de Down, con el objetivo de avanzar hacia estrategias terapéuticas más específicas.