Desarrollan una familia de compuestos para mejorar el tratamiento de enfermedades metabólicas

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva y la Universitat de València (UV) han desarrollado una familia de compuestos nitrogenados de tipo quinoleína capaces de activar los tres subtipos de receptores conocidos como PPAR, según ha informado el instituto en un comunicado.

Estos compuestos mejoran los niveles de colesterol y glucosa en sangre, por lo que se espera que puedan utilizarse en el tratamiento de enfermedades metabólicas, como la hipercolesterolemia y la diabetes tipo 2.

Asimismo, podrían aplicarse para controlar el síndrome metabólico, que se relaciona con la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipercolesterolemia e hipertensión, entre otros factores de riesgo, y que aumenta considerablemente la posibilidad de sufrir enfermedad cardiovascular y cerebrovascular (como insuficiencia cardiaca e ictus), han indicado las mismas fuentes.

Actualmente existen compuestos que activan de forma selectiva alguno de los subtipos de receptores PPAR. Los fibratos (fenofibrato, ciprofibrato, bezafibrato y gemfibrozil) se emplean en el tratamiento de la hipertrigliceridemia y/o la hipercolesterolemia, mientras que la pioglitazona está indicada para la diabetes tipo 2. Sin embargo, en el tratamiento del síndrome metabólico se suele prescribir una combinación de varios fármacos (generalmente, estatinas, fibratos, metformina y/o pioglitazona, entre otros).

Por lo tanto, el uso de una medicación compuesta por un solo fármaco "facilitaría a los pacientes cumplir con el tratamiento (adherencia) y evitaría los posibles efectos secundarios por interacción entre varios fármacos", han apuntado.

La patente 'Prenylanted tetrahydroquinolines and quinolines with PPAR agonist activity', cuya titularidad corresponde al 50% a INCLIVA y la UV, se ha desarrollado a partir de estudios in vitro en cultivos celulares y un estudio in vivo en modelo de ratón obeso y diabético.

Se deben completar los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, realizar los estudios de toxicidad de mayor duración para conocer posibles efectos secundarios y el calcular la posología para ensayos clínicos en Fase I, que son los que se realizan por primera vez en humanos.

El fin es su uso en el sector farmacéutico para aplicaciones clínicas para mejorar patologías cardiometabólicas y vasculares: diabetes tipo 2, las dislipidemias como la hipercolesterolemia y/o complicaciones asociadas como la enfermedad de hígado graso vinculada a la disfunción metabólica. En este sentido, el objetivo es la colaboración con empresas biotecnológicas o farmacéuticas interesadas en firmar un acuerdo de licencia o en codesarrollar esta tecnología.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Las investigadoras principales en Incliva han sido las doctoras Nuria Cabedo, coordinadora del Grupo de Investigación en Química Médica para el Desarrollo de Fármacos, y Herminia González Navarro, coordinadora del Grupo de Investigación en Enfermedades Metabólicas. Ambas son profesoras titulares de la UV, del Departamento de Farmacología y el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, respectivamente.

Por parte de Incliva han participado también la investigadora Laura Vila, y el doctor Carlos Villarroel-Vicente, del Grupo de Investigación en Química Médica para el Desarrollo de Fármacos, y la investigadora María Martínez del Grupo de Investigación en Enfermedades Metabólicas.

Han intervenido, asimismo, por parte de la UV, el doctor y catedrático Diego Cortes, la doctora Ainhoa García y el investigador Álvaro Bernabéu, del Departamento de Farmacología, así como la doctora Nathalie Hennuyer, del Grupo de Enfermedades Cardiometabólicas del Institut Pasteur de Lille, en Francia, coordinado por el doctor Bart Staels.