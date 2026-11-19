Archivo - Imagen de recurso pulmones. - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional coliderada por un equipo del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha desarrollado un enfoque terapéutico experimental que reduce la fibrosis pulmonar después de un trasplante pulmonar y abre la puerta a prevenir el rechazo crónico del órgano trasplantado.

El pulmón es uno de los órganos con menor tasa de supervivencia a largo plazo en comparación con otros órganos trasplantados. El principal motivo es la disfunción crónica del injerto pulmonar, una forma de rechazo crónico en la que el pulmón trasplantado se va cicatrizando, lo que se conoce como fibrosis, y pierde progresivamente su función.

Los tratamientos inmunosupresores que reciben en la actualidad los pacientes trasplantados actúan sobre las células de la inmunidad adaptativa, principalmente linfocitos T y B. Sin embargo, cada vez hay más evidencia científica de que las células de la inmunidad innata, como los macrófagos, los monocitos y los neutrófilos, son decisivas en el desarrollo del rechazo crónico del pulmón.

La especial vulnerabilidad del pulmón al rechazo crónico está relacionada con que contiene una gran cantidad de estas células de la inmunidad innata y está expuesto de forma constante al aire exterior, a microorganismos y a partículas ambientales.

Estas células innatas pueden desarrollar una "memoria" inflamatoria conocida como inmunidad entrenada. Tras un estímulo intenso, como la lesión que sufre el órgano durante el trasplante, las células mieloides quedan reprogramadas para desencadenar el rechazo crónico durante mucho tiempo.

La proteína mTOR es clave en esa reprogramación y, en este sentido, los inhibidores de mTOR, como la rapamicina, ya se usan en trasplante. Sin embargo, no han demostrado hasta ahora que puedan prevenir el rechazo crónico del trasplante pulmonar, en parte porque sus efectos tóxicos impiden alcanzar las dosis necesarias para desactivar la inmunidad entrenada en células mieloides.

NANOPARTÍCULAS PARA TRANSPORTAR EL FÁRMACO A LAS CÉLULAS

Los investigadores del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, el Hospital Monte Sinai de Nueva York y la Universidad de Washington en San Luis, participantes en este trabajo, han superado esta limitación utilizando una nanopartícula, denominada mTORi-NB, para transportar la rapamicina al interior del pulmón para que, luego, sea captada por las células que provocan el rechazo.

Las nanoestructuras mTORi-NB son pequeñas partículas lipídicas, del tamaño aproximado de un virus, construidas a partir de la apolipoproteína A-I, el componente principal del colesterol HDL, el considerado como colesterol bueno.

El estudio, publicado en 'American Journal of Transplantation', ha probado la eficacia de este enfoque en un modelo experimental de trasplante pulmonar en ratón que reproduce las lesiones fibróticas características del rechazo crónico humano. Los animales recibieron tres dosis intravenosas de nanopartículas, el día del trasplante y los días dos y cinco después de la cirugía.

Los resultados mostraron un efecto protector en todas las fases analizadas. En la primera semana, los pulmones tratados tenían menos infiltración celular que los no tratados y una arquitectura alveolar prácticamente normal, mientras que los pulmones trasplantados sin tratamiento estaban intensamente inflamados.

A las dos semanas, los órganos conservaban las células alveolares de tipo II, las células madre que regeneran el tejido pulmonar, y estas seguían dividiéndose. En los pulmones no tratados, su capacidad de proliferación desapareció casi por completo, y el grado de rechazo agudo también fue menor en los ratones tratados con nanoparticulas mTORi-NB.

Después de un mes, los pulmones tratados presentaban una reducción significativa de la fibrosis alrededor de bronquios y vasos y un menor engrosamiento de la pleura. Además, el tratamiento favorecía la conservación de las células club de los bronquiolos, cuya pérdida se asocia al rechazo crónico en pacientes.

CÓMO SE EXPLICA SU EFICACIA

El análisis transcriptómico de más de 21.000 células obtenidas del trasplante pulmonar permitió entender el mecanismo mediante el que las nanoparticulas mTORi-NB previenen el desarrollo de fibrosis.

En los pulmones tratados, los macrófagos redujeron la expresión de genes inflamatorios y pro-fibróticos y aumentaron la de genes anti-fibróticos. El efecto alcanzó también a células que apenas captaban la nanopartícula, como las células alveolares, que mostraron menor activación de la vía TGF-beta, uno de los principales impulsores de la fibrosis.

Esto indica que, al reprogramar a los macrófagos, el tratamiento cambia la comunicación entre las células mieloides y el resto de células del pulmón. "Estos resultados muestran que actuar sobre la memoria inflamatoria de las células de la inmunidad innata en el momento del trasplante tiene consecuencias duraderas", ha explicado la coautora del trabajo Leticia Pérez-Rodríguez

Pérez-Rodríguez, investigadora Sara Borrell del Centro Nacional de Microbiología del ISCIII, ha destacado el cambio de enfoque terapéutico planteado respecto a la inmunosupresión sistémica y continuada actual.

El mismo grupo del ISCIII, que lidera el doctor Jordi Ochando, ya había demostrado con una versión anterior de estas nanopartículas que el tratamiento con mTORi-NB evitaba el rechazo agudo en un modelo experimental de trasplante cardíaco.

Con todo, los resultados se han obtenido en un modelo animal, por lo que es preciso confirmarlos antes de poder aplicarlos a pacientes humanos. El doctor Ochando ha detallado que la futura investigación también incluirá evaluar si un tratamiento más prolongado o administrado más tarde puede frenar la fibrosis ya iniciada.