Desarrollan un "corazón en un chip" para mejorar la evaluación de la cardiotoxicidad de fármacos

Desarrollan un "corazón en un chip" - IDIBELL/CSIC

BARCELONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) y del Instituto de Microelectrónica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC) han desarrollado un "corazón en un chip" para mejorar la evaluación de los fármacos y la cardiotoxicidad.

Se trata de un chip integrado en tejido cardíaco vivo generado a partir de células madre humanas, que permitirá avanzar en la comprensión de la cardiotoxicidad, una de las principales barreras a las que se enfrenta el desarrollo de fármacos en la actualidad, informan el Idibell y el CSIC este miércoles en un comunicado.

El modelo, presentado en un artículo en la revista 'Advanced Healthcare Materials', integra 3 tipos de células cardíacas (cardiomiocitos, fibroblastos cardíacos, células endoteliales) derivadas de una misma línea de células madre, lo que permite recrear la estructura y el comportamiento real de tejido vivo.

El chip, diseñado por bioingeniería y fabricado íntegramente en el IMB-CNM-CSIC, podría mejorar significativamente la forma en que se evalúa la seguridad de los medicamentos antes de llegar al paciente, según los investigadores.

La mayoría de modelos experimentales utilizados actualmente para estudiar la toxicidad de los fármacos se basan en cardiomiocitos y exponen los compuestos directamente sobre el tejido, un enfoque que "simplifica en exceso la compleja organización del corazón, olvidando otros tipos celulares importantes".

Para superar esta limitación, los investigadores han recorrido a los 'organ-on-a-chip' (órganos en un chip), dispositivos microfluicídicos en los que las células vivas se organizan en espacios recreando el microambiente fisiológico, replicando en miniatura el funcionamiento de tejidos humanos.

Uno de los autores del estudio José Yeste (IMB-CNM-CSIC) ha asegurado que estos dispositivos "tienen potencial para reducir la experimentación animal en los ensayos preclínicos, pero también para mejorar la fiabilidad de los modelos, ya que permiten trabajar con células humanas".

El codirector del estudio Ángel Raya (Idibell) ha asegurado que las tres poblaciones celulares de la misma línea de células madre en este chip "facilita que las interacciones entre las células se parezcan más a las que ocurren verdaderamente en el organismo".