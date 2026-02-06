Desarrollan un bioadhesivo inspirado en mejillones que elimina células del tumor cerebral más letal

Glioblastoma. - UAB

BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coordinado por el Instituto de Neurociencias de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha desarrollado un parche bioadhesivo, inspirado en cómo se enganchan los mejillones a las rocas, capaz de eliminar células del tumor cerebral más letal, el glioblastoma.

Los parches, descritos en un artículo en 'Advanced Science', se han probado en cultivos celulares y cerebros de cerdo, y generan un elevado estado de oxidación celular de forma "local y controlada", lo que minimiza los posibles efectos secundarios sistémicos, informa la UAB en un comunicado de este viernes.

AGRESIVIDAD Y RECURRENCIA

El glioblastoma es el tumor cerebral "más prevalente y agresivo"; su proliferación es muy rápida; es altamente invasivo, y actualmente no hay ningún tratamiento que permita frenarlo o curarlo, por lo que la esperanza de vida tras el diagnóstico es muy corta.

El procedimiento habitual es una resección quirúrgica del tumor, seguida de radioterapia y quimioterapia, pero incluso con este tratamiento "tan agresivo" las recurrencias son lo más habitual, incluso antes de un año.

COMO LOS MEJILLONES

En este contexto, el equipo investigador ha diseñado y probado varios parches bioadhesivos que podrían insertarse en el lugar de donde se extrae el tumor cuando se hacer la cirugía para atacar las células cancerígenas que puedan quedar.

El diseño de los parches está inspirado en cómo se enganchan los mejillones a las rocas --usando moléculas del grupo de los polifenoles--, de forma que el material se adhiere fuertemente al tejido y permite liberar el fármaco de forma sostenida.

CATEQUINA

De todas las opciones evaluadas, el parche con catequina --un polifenol natural presente en el te verde, el cacao y algunas frutas-- fue el que funcionó mejor, consiguiendo eliminar cerca del 90% de las células malignas.

El coordinador del trabajo e investigador de la UAB, Víctor Yuste, ha apuntado que, si se administrase oralmente, la catequina podría provocar "un impacto colateral sistémico no deseado".

"En cambio, al adherirse a la zona de donde se ha extraído el tumor, puede actuar de forma local, y así se minimiza o se evita la aparición de efectos secundarios", ha detallado.

POTENCIAL

El también investigador de la UAB Jose Bolaños ha señalado que los materiales presentan una elevada actividad antimicrobiana y una biocompatibilidad "excelente", lo que ayudaría a prevenir infecciones y favorecería una correcta cicatrización de la herida.

"Si a eso le sumamos el bajísimo coste de producción y la simplicidad en su elaboración, se convierte en una opción viable desde el punto de vista de su desarrollo futuro, el escalado y el potencial interés inversor", ha detallado.