Desarollan un mapa del pulmón que revela los mecanismos del daño y la fibrosis en Covid-19 grave

El jefe del grupo de Epigenética del Cáncer del IR Sant Pau, Manel Esteller, que ha dirigido el estudio - IR SANT PAU

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio con participación del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau), ha elaborado un mapa espacial del pulmón y ha identificado los mecanismos celulares que impulsan el daño y la fibrosis en el Covid-19 grave.

Publicado en 'Nature Communications', utiliza transcriptómica espacial para reconstruir la distribución y las interacciones de 45 tipos celulares en pulmones de pacientes fallecidos por Covid-19, informa el IR Sant Pau en un comunicado este jueves.

Los autores analizaron tejido pulmonar procedente de 19 pacientes fallecidos por Covid-19, 7 con daño alveolar difuso (DAD) agudo y 12 con DAD proliferativo, junto con muestras pulmonares de control; y en total estudiaron 91.068 regiones microscópicas del tejido pulmonar.

El análisis muestra que la progresión desde el pulmón normal hacia el DAD agudo y posteriormente el proliferativo "va acompañada de una transformación profunda de la composición celular del tejido".

El jefe del grupo de Epigenética del Cáncer del IR Sant Pau, Manel Esteller, que ha dirigido el estudio, afirma que en el Covid-19 grave "cambian las poblaciones de células presentes, su distribución y las señales que intercambian entre sí, y esta combinación ayuda a entender mejor cómo progresa el daño y por qué puede acabar produciéndose una fibrosis tan intensa".

HALLAZGOS

Los investigadores identifican una pérdida progresiva de células esenciales para el intercambio gaseoso y la función vascular, junto con una gran expansión de fibroblastos peribronquiales y alteraciones de la respuesta inmunitaria.

Así, se observa una disminución de los neumocitos alveolares de tipo 1 (AT1) y que aumentaban los neumocitos de tipo 2 (AT2) en el DAD proliferativo: estas células pueden proliferar y actuar como progenitoras de los AT1 después de una lesión, de modo que este incremento "refleja la puesta en marcha de mecanismos de reparación del epitelio alveolar".

Además, el estudio revela un desequilibrio entre dos reguladores con funciones contrapuestas: en el DAD proliferativo aumenta la actividad de SMAD3, que favorece la producción de matriz extracelular, la reparación tisular y la formación de fibrosis, mientras disminuye SMAD7, que actúa como freno de la señalización profibrótica TGF-B/SMAD3.

OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES

Para saber hasta qué punto las alteraciones observadas eran propias del Covid-19 grave o formaban parte de una respuesta general del pulmón ante una lesión, los investigadores compararon sus resultados con ocho casos de daño alveolar difuso no relacionado con Covid-19 y con muestras de fibrosis pulmonar idiopática.

Las diferencias fueron claras en los fibroblastos: en el Covid-19 proliferativo predominaban los fibroblastos peribronquiales y estos formaban "nichos específicos" dentro del tejido, mientras que en el daño alveolar de otras causas predominaban los fibroblastos alveolares y, en la fibrosis pulmonar idiopática, los fibroblastos peribronquiales tampoco se organizaban de la misma manera.