Un derivado de la vitamina B5 mejora los síntomas de la psoriasis en un pequeño ensayo clínico

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MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Laboratorio Estatal Clave de Análisis Biomédico en Pekín (China) han descubierto que la pantetina, un derivado de la vitamina B5, limita la actividad de las células inmunitarias que contribuyen de manera crucial al desarrollo de enfermedades autoinmunes como la psoriasis.

El estudio, que se publica en la revista 'Journal of Experimental Medicine' (JEM), demuestra que la pantetina previene el desarrollo de la psoriasis en ratones y también ayuda a aliviar los síntomas de pacientes con psoriasis en un ensayo clínico a pequeña escala.

Las células dendríticas son células inmunitarias especializadas que ayudan a coordinar las distintas partes del sistema inmunitario. Pueden fagocitar y presentar antígenos extraños para activar linfocitos T altamente específicos, así como secretar diversas moléculas de señalización inmunitaria para reclutar otros tipos de células inmunitarias y promover la inflamación. Debido a este papel fundamental en la dirección de las respuestas inmunitarias, se cree que la activación anómala de las células dendríticas subyace a diversas enfermedades autoinmunes, incluida la psoriasis.

"Las nuevas evidencias destacan que las vías metabólicas y sus metabolitos asociados desempeñan un papel fundamental en la regulación de la función de las células inmunitarias y la progresión de las enfermedades autoinmunes", expone Wei-Na Zhang, investigadora del Laboratorio Estatal Clave de Análisis Biomédico en Pekín.

Sin embargo, las estrategias terapéuticas dirigidas al metabolismo en las enfermedades inflamatorias aún no se han explorado en profundidad.

Zhang y sus colaboradores descubrieron que los niveles de las enzimas metabólicas conocidas como vaninas están elevados en las células dendríticas de pacientes con psoriasis y otras enfermedades autoinmunes. La disminución de estas enzimas inhibió la activación de las células dendríticas y limitó su capacidad para activar las células T. Además, el tratamiento de ratones con un fármaco que inhibe las vaninas impidió que los animales desarrollaran psoriasis.

QUÉ ES LA PANTETINA Y CÓMO ACTÚA CONTRA LA PSORIASIS

Las enzimas vanina convierten el metabolito pantetina en vitamina B5, un nutriente esencial para la producción de energía celular. La pantetina es un suplemento nutricional ampliamente disponible que se usa frecuentemente para reducir los niveles de colesterol en sangre debido a su capacidad para inhibir la síntesis de colesterol. Curiosamente, el colesterol puede promover la activación de las células dendríticas, y los niveles altos de colesterol en sangre constituyen un importante factor de riesgo para el desarrollo de la psoriasis.

Los investigadores determinaron que el aumento de la actividad de la vanina en las células dendríticas reduce los niveles de pantetina, lo que conlleva un aumento de la síntesis de colesterol y una hiperactivación de las células dendríticas. La reposición de los niveles de pantetina revirtió este proceso, disminuyendo la acumulación de colesterol y suprimiendo la activación de las células dendríticas.

"Descubrimos que la administración de pantetina aliviaba eficazmente la psoriasis en ratones, lo que sugiere que los niveles insuficientes de pantetina pueden ser el factor crucial que contribuye a la hiperactivación de las células dendríticas y a la inflamación autoinmune tras la regulación positiva de las vaninas", asegura Zhang.

Por lo tanto, los investigadores iniciaron un ensayo a pequeña escala de suplementación con pantetina en 24 pacientes con psoriasis. Todos los pacientes fueron tratados con pomada tópica de calcipotrieno/betametasona, pero la mitad también recibió comprimidos de pantetina. A lo largo de 12 semanas, los pacientes que recibieron el tratamiento adicional con pantetina mostraron una mejoría en los síntomas, especialmente aquellos que presentaban niveles elevados de colesterol en sangre al inicio del estudio.

"Nuestro ensayo clínico, iniciado por los investigadores, demostró una eficacia terapéutica prometedora de la pantetina como terapia complementaria en la psoriasis, pero estos hallazgos deben interpretarse como una prueba de concepto de viabilidad clínica, más que como una validación mecanicista directa", añade Zhang.

En general, "nuestro estudio revela el eje vanina-pantetina-colesterol como una vía metabólica clave que regula la activación de las células dendríticas y sienta las bases para estrategias terapéuticas dirigidas a diversas enfermedades autoinmunes mediadas por células dendríticas", concluye.