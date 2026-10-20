La depresión y la ansiedad son más frecuentes en adultos con diabetes tipo 1

Archivo - Hombre triste sentado en la cama. - ISTOCK - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio representativo a nivel nacional realizado en adultos estadounidenses por la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Johns Hopkins (Estados Unidos) revela que la prevalencia de síntomas depresivos o de trastorno de ansiedad generalizada (TAG) era mucho mayor entre los adultos con diabetes tipo 1 en comparación con aquellos con diabetes tipo 2 o sin diabetes.

Entre los adultos con diabetes tipo 1, las mujeres, los adultos jóvenes y las personas con un nivel educativo inferior al de la escuela secundaria tenían mayor probabilidad de experimentar síntomas moderados a graves de depresión y ansiedad. Los hallazgos se publican en 'Annals of Internal Medicine'.

Para comprender mejor la carga que supone la diabetes tipo 1 para la salud mental, investigadores analizaron datos de más de 58.000 adultos estadounidenses que participaron en la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud en 2019 y 2022, incluyendo 326 adultos con diabetes tipo 1.

Los participantes completaron cuestionarios validados que miden los síntomas de depresión y ansiedad. El estudio halló que la prevalencia de síntomas depresivos moderados a graves fue del 17,1% en adultos con diabetes tipo 1, en comparación con el 12,4% en aquellos con diabetes tipo 2 y el 6,6% en aquellos sin diabetes.

La prevalencia de síntomas de ansiedad moderados a graves fue del 16,2% en adultos con diabetes tipo 1, en comparación con el 8,7% en aquellos con diabetes tipo 2 y el 6,1% en aquellos sin diabetes. Los hallazgos sugieren que los adultos con diabetes tipo 1 enfrentan una carga considerable para su salud mental y que una mejor detección, particularmente entre los grupos de mayor riesgo, podría contribuir a un mejor manejo de la diabetes y una mejor calidad de vida.