Dentistas advierten de los riesgos bucodentales de seguir "modas virales" sin respaldo científico

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MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo General de Dentistas de España, Óscar Castro, ha advertido de que solo los tratamientos sanitarios respaldados por la evidencia científica ofrecen "garantías reales" al paciente, por lo que ha llamado a evitar seguir "modas virales, gurús digitales o supuestos remedios milagrosos", a los que se oponen los profesionales por sus riesgos para la salud bucodental.

El Consejo General de Dentistas ha manifestado así su "posición firme" en favor de la ciencia y de la Odontología basada en la evidencia frente a la proliferación de pseudoterapias, pseudociencias y tratamientos dentales caseros o comercializados por internet sin supervisión profesional.

En el informe técnico 'Pseudociencias y pseudotratamientos en Odontología', los dentistas advierten de un aumento de mensajes engañosos que se presentan como alternativas eficaces, pero que en realidad son prácticas que carecen de la más mínima evidencia científica, y recopilan varias de ellas, así como los riesgos que suponen.

Entre las pseudociencias a las que se refieren, se encuentran la denominada odontología biológica, neurofocal, holística o la biodescodificación dental, que, según los profesionales, atribuyen supuestos beneficios diagnósticos o terapéuticos sin base científica contrastada.

Asimismo, el informe analiza el potencial papel de la homeopatía y de la acupuntura en el campo de la salud oral, y detalla el aumento de tendencias virales difundidas a través de redes sociales que "trivializan" tratamientos complejos o promueven prácticas "potencialmente lesivas" para dientes y encías.

En concreto, los dentistas apuntan a blanqueamientos caseros con bicarbonato, limón, carbón activo o agua oxigenada; pastas dentífricas elaboradas con productos abrasivos; alineadores adquiridos por internet sin control clínico; limado doméstico de dientes para modificar su forma; uso de 'borradores mágicos' para eliminar manchas; ejercitadores de mandíbula para alterar la estética facial; y prácticas como el 'oil pulling' presentadas como sustituto de la higiene oral convencional.

Según han alertado desde el Consejo General, estas prácticas no solo carecen de evidencia, sino que además pueden provocar desgaste irreversible del esmalte, sensibilidad extrema, lesiones gingivales, alteraciones de la oclusión, fracturas dentarias, trastornos de la articulación temporomandibular o retrasos diagnósticos, entre otros.

DESCONFIAR DE MENSAJES QUE PROMETEN RESULTADOS RÁPIDOS

El Consejo General ha recomendado desconfiar de mensajes que prometen resultados rápidos, económicos o "naturales" sin pruebas científicas. Así, ha destacado la importancia de consultar siempre con un dentista ante cualquier duda relacionada con la salud oral.

En paralelo, ha insistido en que cualquier intervención bucodental debe realizarse tras una exploración individualizada y por profesionales habilitados legalmente, utilizando productos sometidos a los correspondientes controles sanitarios y regulatorios.

A este respecto, Óscar Castro ha subrayado que "ningún vídeo en redes sociales ni ningún influencer" puede sustituir "la valoración clínica de un dentista colegiado", que es quien ofrece "diagnósticos precisos y tratamientos seguros".

"La mejor defensa frente a los vendehúmos sanitarios es la información veraz, el criterio profesional y la confianza en la ciencia, que es desde luego la postura que siempre hemos defendido desde nuestra organización", ha concluido el presidente del Consejo General de Dentistas de España.

De este modo, la Organización Colegial se alinea con las medidas impulsadas por las administraciones públicas, como el Plan de protección de la salud de las personas frente a las pseudoterapias, para reforzar la protección de la salud de las personas frente a las mismas y combatir la desinformación sanitaria.